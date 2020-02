Auch die Achimer haben an den DLRG-Bezirksmeisterschaften in Ottersberg teilgenommen und mussten eine Puppe bergen. (Björn Hake)

Der DLRG-Bezirk Aller-Oste war nun in vollem Einsatz. Dieses Mal jedoch nicht, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, sondern bei der Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften der DLRG im Rettungssport. Im Otterbad in Ottersberg trafen sich acht Ortsgruppen des Bezirks, um ihr Können im Wasser unter Beweis zu stellen. Teilgenommen haben die Ortsgruppen Achim, Bremervörde, Fintel, Langwedel, Otterstedt, Rotenburg, Sottrum und Verden. Bei diesem Wettkampf ging es nicht nur um das Gewinnen von Medaillen und Pokalen, sondern auch um die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Als Begleitung kamen daher noch Familien und Freunde mit, weshalb das Hallenbad gut gefüllt war.

Überhaupt konnte in diesem Jahr ein Teilnehmerrekord aufgestellt werden: 73 Einzelteilnehmer und 16 Mannschaften meldeten sich zur Teilnahme an. Dabei waren es vor allem die jüngeren Mitglieder der DLRG, zwischen zwölf und 16 Jahren, die an den Start gingen. „Dem Rettungsschwimmen wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt“, vermutete Yannic Fischer, technischer Einsatzleiter des DLRG-Bezirks Aller-Oste als Erklärung für diesen Erfolg. Vor allem der Wettkampf im Rettungssport würde zeigen, dass es bei der DLRG um mehr gehe, als nur darum, etwa den Strand zu bewachen. Qualifikationen, um bei den Bezirksmeisterschaften antreten zu dürfen, sind vor allem ein Rettungsschwimmerschein, ein Gesundheitsbescheid und das Mindestalter von zwölf Jahren. Im nächsten Jahr soll das Alter noch einmal auf zehn und acht Jahren mit dem Angebot von einfacheren Disziplinen herabgesetzt werden.

19 Disziplinen

Nun aber blieb es noch bei den üblichen 19 Disziplinen, wovon acht im Team bewältigt werden mussten. Darunter waren Aufgaben wie das Überwinden von Hindernissen oder einfaches Freistilschwimmen auf Zeit. Häufigste Aufgabe war das Retten einer großen Puppe. Dabei kam es vor allem auf Schnelligkeit sowie auf Kraft an. Das Gewicht einer Puppe lag bei mindestens 40 Kilo. Ansonsten würden vor allem die Rettungstechniken helfen. „Wer ein guter Rettungssportler ist, ist auch kein schlechter Rettungsschwimmer“, meinte Yannic Fischer. Kombiniert wurde das Puppenretten unter anderem noch mit Flossen oder unter Einbindung des Teams in einen Staffellauf.

Ein Auge darauf, dass diese Disziplinen auch ordnungsgemäß durchgeführt wurden, hatten die ehrenamtlichen Kampfrichter. Dazu gehörte das richtige Aufschreiben der Zeiten aber auch die Beurteilung eines Schwimmstiles. Zur Unterstützung steht allen Beteiligten ein umfangreiches Regelwerk zur Verfügung, das jeden möglichen Fehler genau dokumentierte. „Man braucht mehr Helfer als bei einem normalen Schwimmwettkampf“, erklärte Yannic Fischer. Dies würde vor allem durch das umfangreiche Equipment zustande kommen.

Lautstarke Unterstützung

Für die Teilnehmer selbst blieben jedoch die Team- und DLRG-Kollegen am wichtigsten, die bei jeder Disziplin lautstark am Beckenrand anfeuerten. Häufigster Anfeuerungsruf, entstanden bei den Aufgaben des Puppenrettens, war hierbei „Zieh! Zieh!“. Andere Mannschaften hatten jedoch auch ganz eigene Sprüche und Ausrufe erdacht, um ihren Startern die richtige Motivation zu geben. Am Ende einer jeden Runde standen die Teammitglieder meistens sofort zur Seite, um entweder Lob oder Trost auszusprechen.

In diesem Jahr ging es für die Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften nicht nur darum, für sich gute Ergebnisse zu erkämpfen. Denn jeder Sieg brachte der zugehörigen Ortsgruppe Punkte ein für einen Pokal bei der Siegerehrung. Diese Ehre konnte am Ende die Ortsgruppe Bremervörde für sich erringen. Die Ortsgruppe ist mit 34 Einzelteilnehmern und sieben Mannschaften an den Start gegangen und konnte so ganze elf Goldmedaillen für sich gewinnen.