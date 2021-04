Unter der Treppe im Achimer Rathausfoyer hatte das mobile Team des DRK seine Teststation eingerichtet. (Björn Hake)

Damit hatten die DRK-Mitglieder des Ortsvereins Achim nicht gerechnet. Obwohl der Betrieb der mobilen Schnelltest-Station erst um neun Uhr aufgenommen werden sollte, hatten sich bereits eine Stunde vorher lange Schlangen vor dem Seiteneingang des Achimer Rathauses gebildet. Das berichtete Sigrid Ernst, Erste-Hilfe-Ausbilderin und ehrenamtliche Helferin vor Ort. Ohne vorherige Terminabsprache strömten die Marktbesucher am Sonnabend vor Ostern in das Foyer des Verwaltungssitzes und unterzogen sich dort der kurzen Prozedur, die schon 15 Minuten später ein Ergebnis zeigte. Wie berichtet, bot die Stadt am 3. April erstmals Corona-Schnelltests im Achimer Rathaus an. Wer an diesem Tag nicht sofort an die Reihe kam, konnte zunächst seine Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen und wurde dann in einem vorher festgelegten Zeitfenster betreut.

Bis 11 Uhr seien alle Befunde negativ gewesen, freute sich Susanne Stadtlander, sprach jedoch mit Blick auf die Testergebnisse von einer Momentaufnahme mit nur zwölf Stunden Gültigkeit. Bis zu 400 Bürger haben nun bis zum Ende der Aktion, jeweils um 14 Uhr, an allen Markttagen die Gelegenheit zum kostenlosen Schnelltest, informierte die pharmazeutisch-technische Assistentin, die dem DRK seit fast 40 Jahren ehrenamtlich zur Seite steht. Auch ihre beiden erwachsenen Söhne Tom und Jan-Niclas hatten sich in den Dienst der guten Sache gestellt und halfen, wie auch einige weitere Ehrenamtliche, bei der Abfertigung der Testwilligen.

Ganz ohne Bürokratie geht es dabei nicht. Nach Vorlage eines Ausweisdokumentes müssen in einem Anamnesebogen diverse Fragen beantwortet werden. Danach folgen ein Abstrich und die Auswertung über einen Testträger. Das Ganze ähnele in seinem Ablauf einem Schwangerschaftstest, gewährte Susanne Stadtlander Einblick in das Prozedere: zwei Streifen bedeuteten dabei ein positives Ergebnis. Wer keine Zeit hat, den Ausgang abzuwarten, kann sich per E-Mail benachrichtigen lassen; ein etwaiger positiver Befund werde umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet und habe in jedem Fall Quarantäne und einen PCR-Test zur Folge.

Dass der Ablauf bei der Premiere wohlgeordnet und ganz ohne Hektik vonstattengehen konnte, sei der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Stadtverwaltung zu verdanken, war aus den Reihen der Helfer zu vernehmen. Die von Bürgermeister Rainer Ditzfeld initiierte Aktion sei äußerst sorgfältig geplant worden; Hilfsbereitschaft und Einsatzwille dominierten die gemeinsame Arbeit. Nach Abschluss der Tests in den Kitas und Schulen folge nun der Dienst am Bürger, schilderte Susanne Stadtlander die geplante Strategie. Nach den Motiven der Menschen für einen Test gefragt, nannte sie das Bedürfnis nach Klarheit. Niemand habe im Vorfeld davon berichtet, ausgelassen feiern zu wollen.

Hans-Erwin Raphael ist Inhaber einer Personalvermittlungs-Agentur in der Weserstadt und war einer der Bürger, die sich am Sonnabend testen lassen wollte. Er habe das Prozedere schon mehrere Male hinter sich gebracht, erklärte der Unternehmer. Arbeitssuchende, die bei ihm ein- und ausgingen, könnten das Virus ja in sich tragen, mutmaßte er, und Besuche bei seinem 94-jährigen Vater setzten zwangsläufig einen Test voraus. Diverse Krankheitsfälle im Freundeskreis ließen ihn zudem vorsichtig werden.

Auch Helga Kühn, in Achim durch ihre Unterstützung sozial benachteiligter Familien bekannt, griff gerne auf das Angebot zurück. Sie habe für Ostern keine besonderen Pläne und begehe das Fest im allerkleinsten Rahmen, erklärte sie. Befürchtungen, dass ihr Ergebnis positiv ausfallen könnte, hegte sie nach eigenen Angaben eigentlich nicht, da sie sich gut fühle und keinerlei Symptome hätte. Ähnlich erging es dem Ehepaar Gudrun und Volker Frie, das den Nasenabstrich lediglich zur eigenen Sicherheit durchführen lassen wollte. Den Besuch einer Schwester hätten sie als Anlass gewählt, informierten die beiden, Angst oder Unsicherheit verspürten sie jedoch nicht.