Die Radfahrer, die quer durch Achim fahren und die Bahnhöfe in Baden, Achim oder Mahndorf erreichen wollen, kämen sich auf dem angedachten Radschnellweg nicht mit dem motorisierten Verkehr ins Gehege. (Strangmann)

Die Stadt Achim möchte den Anteil von Radfahrern innerhalb ihrer Grenzen erhöhen und den Radverkehr weiter fördern. Aus diesem Grund soll eine durchgängige, etwa elf Kilometer lange Route für den Alltagsradverkehr die Bahnhöfe Mahndorf, Achim und Achim-Baden verbinden. Die Route soll sicher und komfortabel sein, sie soll auch als sogenannter Radschnellweg fungieren und wurde nun in einer Machbarkeitsstudie geprüft. Die Realisierung kostet nach Schätzungen der Stadt rund 6,5 Millionen Euro, wenn die Route ins Förderprogramm des Bundes für Radschnellwege aufgenommen wird, könnte Achim 75 Prozent der Investitions- und Planungskosten gefördert bekommen und wäre mit einem Eigenanteil von rund 1,5 Millionen Euro verteilt auf fünf Haushaltsjahre dabei.

Die Route würde in weiten Teilen direkt nördlich (zur A 27 hin) entlang der Bahntrasse verlaufen. Derzeit besteht zwar bereits die Möglichkeit, parallel zu den Gleisen mit dem Rad zu fahren, aber eine durchgängige Nutzung ist nicht möglich: Es gibt Netzlücken und Umwege durch Wohn- und Gewerbegebiete müssen in Kauf genommen werden. Auch müssen sich Radfahrer derzeit ihren Weg mit Autos, Schwerlastverkehr und landwirtschaftlichem Verkehr teilen. Die bestehende Verbindung südlich der Bahn ist ebenfalls nicht attraktiv, da sie entlang der stark befahrenen Bremer Straße/Uphuser Heerstraße führt.

Hälfte der Strecke schon gut befahrbar

Die angedachte Route parallel und entlang der Bahnlinie wurde in 15 Teilbereiche gegliedert, die getrennt nach ihrer Eignung vom Büro PGV aus Hannover betrachtet wurden. Etwa die Hälfte dieser Teilbereiche und somit der elf Kilometer langen Strecke ist bereits heute gut befahrbar und „mit geringem Aufwand zur Radschnellverbindung ausbaubar“, wie die Machbarkeitsstudie festhält. „Eingeschränkt befahrbar“ sind demnach drei Teilbereiche (in Uphusen, Bierden und Baden) und derzeit „nicht oder mit deutlichen Sicherheitsmängeln“ sind vier Teilbereiche, die sich in Baden und Uphusen befinden.

Um eine Radschnellverbindung einrichten zu können und sie gefördert zu bekommen, muss ein Potenzial von rund 2000 Radfahrten pro Tag mindestens auf einem relevanten Teilabschnitt erreicht werden. Um die Auslastung der Route zu prognostizieren, wurden auch die möglichen künftigen Entwicklungen Achim-West (Gewerbegebiet) und Achim-Ost (Amazon) berücksichtigt. Aber: „Konkrete Zahlen zum Radverkehrsaufkommen liegen für bereits heute bestehende Abschnitte der Radroute oder das Stadtgebiet Achim nicht vor.“ Also wurde geschätzt – und das laut Studie in defensiver Art und Weise. Demnach sollte das Ziel von 2000 Radfahrten pro Tag erreicht werden können, durch den Alltags- und Freizeitradverkehr, den Tourismus, die Pendler und Schüler.

25 statt 45 Minuten Fahrtzeit

Sie alle hätten einen deutlichen Zeitgewinn, würde die Radverbindung wie geplant ausgebaut. In der Studie ist die Rede davon, dass beim normalen Ausbau einer Radstrecke die reguläre Fahrtzeit zwischen den Bahnhöfen Achim-Baden und Bremen-Mahndorf etwa 45 Minuten dauert. Bei einem Ausbau „als qualitativ hochwertige Radschnellverbindung“ würde sich die Fahrzeit auf etwa 25 Minuten verkürzen. Dazu müsste die Strecke auch durchgängig markiert und beleuchtet sowie regelmäßig gereinigt werden.

Die Stadt erhofft sich Vorteile, die mit der neuen Verbindung einhergehen sollen. Berufspendler, die heute ein Auto nutzen, steigen eventuell aufs Rad um. Die Infrastrukturkosten für den Straßenbau sinken demnach, wenn weniger Autos die Straßen befahren. Dadurch könnten der verkehrliche CO2-Ausstoß sowie die Luftbelastung und der Lärm verringert werden. Radler fahren auf der eigenen Strecke sicherer. Bis das alles mit der neuen Verbindung eintritt, wenn sie überhaupt politisch gewollt ist, wird es aber noch dauern. Die Machbarkeitsstudie geht von einer Planungszeit von etwa zwei Jahren und einer zeitlichen Umsetzung innerhalb von fünf Jahren aus.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschäftigt sich in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 20. November, ab 17 Uhr im Rathaus unter anderem mit diesem Thema.