Geschäftsinhaberin Heike Bischoff, inmitten der arrangierten Geschenkartikel und Dekorationsgegenstände, lässt sich im In- und Ausland inspirieren. (Fotos: Björn Hake)

Die Lage an der vielbefahrenen Verdener Straße habe recht schnell dazu geführt, ihr Geschäft ins Blickfeld potenzieller Kunden zu rücken, verriet Heike Bischoff im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem habe sie auch vor der Ladentür immer Dinge ausgestellt, die schon von Weitem das Interesse der Passanten auf sich zögen. Während im Vorgarten unter anderem Laternen und dekorative Pflanzgefäße auf sich aufmerksam machen, findet sich im Inneren des Hauses eine umfangreiche Auswahl hochwertiger Taschen, Modeschmuck, Servietten und Geschirr. Inspiration für ihre Einkäufe bekommt die Mutter zweier erwachsener Kinder auf verschiedenen Messen und bei ihren Reisen im In- und Ausland.

Etwa 13 Jahre sind vergangen, seit die gelernte Schauwerbegestalterin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Hätten zunächst regionale Kunst von Toby Wichmann und Dörte Pertiet sowie gefilzte Tiere ihr Angebot dominiert, habe sie den Fokus wenig später auch auf dänisches Geschirr, geschmackvollen Modeschmuck und edle Handtaschen gelegt, beschrieb die 54-Jährige nächste Schritte; auch ein paar hochwertige Öle, Pesto und Gewürze gehören schon lange zu ihrem Sortiment.

Ganz besonders wichtig ist es Heike Bischoff, vor dem Verkauf umfassend zu beraten. Das sei vor allem bei der Auswahl von Schmuck hilfreich, der ja jeweils zu einem bestimmten Anlass und auch zum Outfit passen müsse. Gelegentlich täten sich ihre Kundinnen schwer, und nicht selten komme es vor, dass sie vom Kauf einzelner Objekte abraten müsse, da sie gefühlt nicht zur Trägerin passten.

Der Laden "Fach Werk" bietet im Fachwerkhaus Geschenkartikel. (Björn Hake)

Das umfangreiche Sortiment hinter der Fachwerk-Fassade ihres Wohnhauses im Achimer Ortsteil Uesen ist auf kleinstem Raum untergebracht. Jede Artikelgruppe ist jedoch sorgfältig positioniert, ein optisches Durcheinander somit ausgeschlossen. Besonders zu Stoßzeiten, wie Ostern, Muttertag oder Weihnachten kommt diese Ordnung der Geschäftsfrau zugute. „Nicht selten betreten Leute das Geschäft, die etwas verschenken wollen, oftmals jedoch wenig Zeit und auch kaum Ideen haben“, erklärte Bischoff die Wünsche einzelner Kundengruppen. „Sie wählen dann aus bestimmten Bereichen und überlassen mir alles Weitere – die Verpackung, eventuell auch den Versand – immer in der Gewissheit, sich absolut auf mich verlassen zu können“. Dinge, hinter denen sie persönlich nicht stehe, kaufe sie im Übrigen gar nicht erst ein, denn verbiegen lasse sie sich in keiner Weise.

Unterstützung durch die Familie

Einkauf, Verkauf, Buchhaltung. Auch diese Dinge ruhen auf den Schultern der Geschäftsinhaberin. Gelegentlich begleite eine Freundin sie auf Messen, die Familie unterstütze zudem bei logistischen Aufgaben sowie bei der Optimierung ihres Internet-Auftritts. Und, nach der dreiwöchigen Sommerpause, habe sie nun bereits die Vorbereitung auf die Adventszeit vor Augen, sagte Bischoff und äußerte sich dabei auch zum diesjährigen Trend, nämlich ein Weihnachtfest in Brombeer und Rosé. Auf die Nachhaltigkeit ständig neuer Dekore angesprochen, stelle sie sich einen turnusmäßigen Wechsel vor und verwies dabei auch auf Rotweiß als Klassiker, das doch immer Bestand haben werde.

Einen möglichen Vorgeschmack auf Buntes und Prächtiges zum Fest bekommen Interessierte im November beim alljährlichen „Kaminzauber“ im Hause Wehrhahn in Bierden. Mit von der Partie wird auch das „Weinhaus alte Mühle“ sein mit guten Tropfen und einer Auswahl an kleinen Leckereien. Zuvor wird Heike Bischoff für Oktober in ihre Privaträume einladen und dort, auf deutlich breiterer Fläche als gewohnt, ausstellen, was zu Weihnachten gefallen könnte.

„Ich bin hochzufrieden und dankbar für langjährige Stammkunden“, freute sie sich über eine überaus positive Geschäftsentwicklung. Wegen des absoluten Halteverbots während der Bauarbeiten an der Uesener Feldstraße weist sie zudem auf hauseigene Parkplätze hin.