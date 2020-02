Pastorin Wiebke Ridderskamp (li.) ließ sich von Kursleiterin Maria Böckmann zeigen, worauf sie beim Basteln achten muss. (Björn Hake)

„Wir haben ja gar keine Krippe!“ Das stellte Wiebke Ridderskamp, die Pastorin der Kirchengemeinde Ottersberg, vor zwei Jahren mit Erschrecken fest. Schnell war ihr daraufhin klar, dass das geändert und etwas getan werden musste. Die Figuren schnitzen zu lassen wäre allerdings sehr teuer geworden. Und so kam der Kirchenvorstand schließlich auf die Idee, dass man die Gemeindemitglieder unter dem Motto „Schöpfer und Schöpferinnen gesucht“ aufrufen könnte, die biblischen Figuren selbst zu schaffen.

Erdacht und für gut befunden war dieses Vorhaben, aber bis zur Umsetzung sollte es dann doch noch eine Weile dauern. Vor einem Jahr begann die Werbung der rührigen Pastorin, um Teilnehmer an einem Figuren-Workshop. Vorher war die Suche im Internet nach einer Kursführung aus der näheren Umgebung erfolgreich gewesen. Maria Böckmann aus Cloppenburg konnte als Leiterin für den Workshop gewonnen werden. Böckmann ist Mitglied im Verein LEA (Lebendig/Erzählen/Ausdrücken), der sich auf die Herstellung von biblischen Figuren spezialisiert hat. Diese LEA-Figuren sind rund 25 Zentimeter hoch, biegsam und relativ einfach in der Herstellung.

Und tatsächlich fanden sich zwölf Interessierte am vergangenen Wochenende im Gemeindehaus bei Suppe, Kaffee, Kuchen und jeder Menge Neugier zusammen. Sie folgten den Hilfestellungen ihrer Kursleiterin und schufen aus Draht, Stoffen, Fell und jeder Menge Leim Figuren, die in der Kirche, in immer neuen Gruppen arrangiert, biblische Geschichten illustrieren. Nicht nur die Weihnachtsgeschichte mit Maria, Josef, dem Jesuskind, Königen, Hirten und Engeln werden dargestellt, sondern auch andere biblische Geschichten können mit Hilfe der Figuren den Gemeindemitgliedern anschaulich gemacht werden.

Pastorin Ridderskamp ist natürlich für den Inhalt der Geschichten zuständig und am Sonntag fand im Abendgottestdienst die Vorstellung der erstellten Figuren statt. Anhand von drei biblischen Geschichten, die sich um menschliche Krisen und ihre Bewältigung durch Gottes Hilfe drehen, sollen die aufgestellten Szenen helfen, abstrakte Themen wie zum Beispiel Zweifel, Schuld und Trauer deutlicher zu machen. Wichtig dabei sei es, dass die immerwährende Präsenz des Göttlichen und dessen Bereitschaft als Impuls zur Selbsthilfe wahrgenommen wird. „Du bist nicht allein, selbst wenn du Schuld auf dich geladen hast“, sollen die Geschichten von Jakob und der Himmelsleiter, Elia in der Wüste und den Emmäusjüngern vermitteln.

Die in einfacher Gesichtslinie gehaltenen Figuren mit vorgefertigten Händen und Füßen geben den Besuchern die Möglichkeit, eigene Deutungsprojektionen zu entwickeln und so sollen sich nicht nur Kinder an den geschaffenen Figuren erfreuen. Alle Altersgruppen können an dem Schöpfungsprozess teilnehmen und über das Medium „Puppenspiel“ Bilder in sich erzeugen, welche die Hoffnung in ausweglosen Situationen stärken.

Finanziert wurde der „Schöpfungsworkshop“ zur Hälfte vom Förderverein der Christopherus-Kirchengemeinde. Die andere Hälfte wurde durch Kollekten und Spenden erbracht. Sollte das „Figurentheater“ gut bei den Gemeindemitgliedern ankommen, so ist ein zweiter Workshop geplant, der dann die Tiere in den biblischen Geschichten als Thema bearbeitet.