Das "Schöpfwerk Blender Emte" in Intschede sorgt dafür, dass das Binnenland nicht überschwemmt wird. (Mittelweserverband)

Blender-Intschede. Es ist ein eher unscheinbares Gebäude, das "Schöpfwerk Blender Emte“ in der Gemarkung Intschede, das Anfang der 1960er-Jahre gebaut wurde. Und dennoch hat es eine wichtige Aufgabe, denn es sorgt mit seinen Pumpen bei Weserhochwasser für die Binnenentwässerung. Heißt also im Klartext: Bei Binnenhochwasser oder Weserhochwasser gewährleistet das Schöpfwerk, dass Blender und Umgebung nicht überschwemmt wird. Bei niedrigeren Wasserständen der Weser kann das Wasser der Blender Emte über den Sielbereich des Schöpfwerkes im Freigefälle zur Weser hin ablaufen. Nun soll das Schöpfwerk saniert werden. Das hat der Mittelweserverband mit Sitz in Syke mitgeteilt.

„Nach etlichen kleineren Instandsetzungsarbeiten in den letzten Jahren soll nun das in die Jahre gekommen Schöpfwerk generalüberholt werden“, berichtet Peter Neumann, Geschäftsführer des Mittelweserverbandes. Neben Beton- und Stahlbauarbeiten in den Ein- und Auslaufbereichen sowie am und im Gebäude und der Erneuerung der Fassade und des Daches soll auch eine der Pumpen, die eine Förderleistung von 2,5 Kubikmeter (2500 Liter) pro Sekunde hat, überholt werden. Bei den drei vorhandenen Pumpen handelt es sich um Horizontalpumpen, zwei mit einer Förderleistung von 2,5 Kubikmetern pro Sekunde und eine mit einer Förderleistung von 1,5 Kubikmetern (1500 Liter) pro Sekunde. Im Extremfall können bei Binnenhochwasser und Weserhochwasser also 6,5 Kubikmeter (6500 Liter) Wasser pro Sekunde der Blender Emte in die Weser gepumpt werden.

Auch die elektrischen Anlagen werden auf den neuesten Stand gebracht. „Heutzutage können Wasserstände vor Ort gemessen und per Fernwirktechnik an einen zentralen Ort gesendet werden, wo sie elektronisch verarbeitet und entsprechend die Pumpen und Schieber aus der Ferne gesteuert werden können“, erklärt Neumann. Diese Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR-Technik) sorgt dafür, dass der zuständige Schöpfwerkswärter und die technischen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Verbandes am PC oder Tablet/Smartphone die Bedingungen vor Ort sehen und gegebenenfalls auch per Fernwartung in die Steuerung eingreifen können.

Kosten in Millionenhöhe

Für diese rund 1,2 Millionen Euro teure Grundinstandsetzung des "Schöpfwerkes Blender Emte“ konnte der Mittelweserverband dank der „Richtlinie über die Zuwendungen zur Förderung von Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland“ Fördermittel einwerben. So werden 63 Prozent der Gesamtkosten von der Europäischen Union übernommen. Der Mittelweserverband muss den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 37 Prozent tragen. Nach öffentlicher Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten an die beteiligten Firmen soll nun im Mai mit den Bauarbeiten begonnen werden. "Es ist davon aus zu gehen, dass sich die Fertigstellung der Gewerke bis Ende August hinziehen wird", vermutet Neumann.

Der Mittelweserverband betreibt noch drei weitere größere Schöpfwerke, die dieses Jahr auch noch mit EU-Zuschüssen grundinstand gesetzt werden sollen. Diese befinden sich in Thedinghausen-Eißel, in Wienbergen im Landkreis Nienburg und in Brinkum im Landkreis Diepholz, wo die Arbeiten Anfang April bereits begonnen haben.

Zur Sache

Was macht ein Schöpfwerk?

Die Aufgabe eines Schöpfwerkes ist es, Wasser mit Hilfe von Pumpen aus einem niedrigen Niveau auf ein höheres Niveau zu heben. Dieses erreichte man früher durch Wasser- oder Schöpfräder. Heute sind fast ausschließlich nass oder trocken aufgestellte Horizontal- und Vertikalpumpen im Einsatz. Schöpfwerke findet man häufig an Deichen wo ein Gewässer und sein natürlicher Abfluss durch die vorhandene Deichlinie gequert und somit behindert wird. Die Schöpfwerke gewährleisten somit die Entwässerung des Binnenlandes, wenn zum Beispiel die Weser Hochwasser führt. Ein Rückstau in das Gewässer ist ebenfalls ausgeschlossen.