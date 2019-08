Eine Maßnahme sieht vor, den Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik – so wie hier in Embsen bereits geschehen – schneller voranzutreiben. (Focke Strangmann)

Sechs DIN-A4-Seiten umfasst die Auflistung. Sechs Seiten, auf denen die Stadt Achim ihr Ziel- und Maßnahmenpaket zum Klimaschutzplan der Stadt zusammengefasst hat. Anstoß für diese Auflistung war, wie berichtet, ein Antrag der Gruppe SPD/Mindermann, die die Verwaltung aufgefordert hatte, dass die Maßnahmen des nationalen Klimaschutzplans 2050 neu ins Leitbild der Stadt Achim übernommen werden sollen und so auch auf kommunaler Ebene die Umsetzung der Ziele vorangetrieben wird.

Um das Ganze jedoch nicht lediglich zu einem Beschluss mit Symbolcharakter werden zu lassen, hatte die Verwaltung angekündigt, konkrete Maßnahmen auszuarbeiten, die für eine klimafreundliche Stadt bereits ergriffen wurden oder noch geplant sind. In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 20. August sollen diese Ansätze auf der politischen Agenda stehen.

„Das Thema Klimaschutz ist für die Stadt Achim schon lange, unabhängig von der aktuellen öffentlichen Diskussion, wichtig“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Schon im Jahr 2007 hatte die Stadt deshalb am Programm „european energy award (eea)“ teilgenommen, das auch auf eine klimafreundliche Kommune abzielt. Im Jahr 2010 hatte der Rat dann festgelegt, auf ein eigenes maßnahmenorientiertes Klimaschutzkonzept zu setzen. „Im Ergebnis kann man feststellen, dass die Stadt Achim in den letzten Jahren schon diverse klimafreundliche und -förderliche Maßnahmen durchgeführt hat“, heißt es von der Verwaltung.

Unterschiedliche Ansätze

Doch es geht natürlich immer noch mehr. Daher schlägt auch die Verwaltung selbst vor, nach der bisherigen Systematik weiterhin kontinuierlich Maßnahmen für den Klimaschutz umzusetzen. Die entsprechende Liste dazu enthält die unterschiedlichsten Ansätze. Im Bereich des Straßen- und Verkehrsmanagements zählen dazu beispielsweise die Planung und Umsetzung eines einheitlichen Fahrradabstellsystems für die Stadt, der beschleunigte Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die Fortführung des barrierefreien Umbaus aller Bushaltestellen im Stadtgebiet.

Mit unterschiedlichen Ansätzen will die Stadt auch den Radverkehr fördern. Dazu zählt unter anderem der geplante Schnellradweg aber auch die Verbesserung der Radinfrastruktur an zentralen Orten wie am Bahnhof oder in der Innenstadt. (Björn Hake)

Darüber hinaus könnte im Jahr 2020 die Aktion „Stadtradeln“ wieder eingeführt werden. Die Veranstaltung, die von der Freiwilligenagentur der Stadt mit organisiert wurde und bei der Achimer Bürger und insbesondere auch Kommunalpolitiker gezielt in einem vorgegebenen Zeitraum das Auto stehen lassen und auf das Rad umzusteigen, findet eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr statt. Aus Sicht der Verwaltung solle eine Wiederaufnahme jedoch politisch diskutiert werden, da von der Aktion eine hohe Symbolwirkung ausgehe.

Flächensparender Wohnungsbau

Im Bereich der Stadtplanung indes stehen Ziele wie die flächensparende Wohnbau-, Innen-und Brachflächenentwicklung – etwa beim „Wohnen an der Apfelwiese“, „Wohnen am Markt“ oder im Dorfzentrum Bierden –, die Umwandlung von städtischen Flächen und Seitenstreifen in Bienenwiesen oder die Förderung der Einrichtung von Anlagen für die Strom- und Wärmeerzeugung durch erneuerbare Energien, so wie derzeit beispielsweise beim Windpark in Bollen und Uphusen, auf der Liste. Darüber hinaus sind in der Verwaltung auch Maßnahmen wie die Erstellung eines Konzeptes zur sukzessiven Umrüstung des städtischen Bauhof-Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe oder die fortlaufende Erneuerung der technischen Anlagen im Bereich des Hallenbades angedacht beziehungsweise bereits in der Umsetzung.

Doch auch so viel ist klar: Nicht alle Ziele können sofort umgesetzt werden. Vielmehr solle dies nach dem Wunsch der Verwaltung – wie auch schon in der Vergangenheit – in Abhängigkeit von der jeweiligen Haushaltslage der Stadt Achim, kurz-, mittel- und langfristig geschehen.