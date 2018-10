Noch haben Spaziergänger einige Möglichkeiten, um die Natur rund um den Ellisee zu Fuß zu erkunden. Doch das Wegenetz soll drastisch verkleinert werden. (Christian Butt)

Noch bis zum Ende dieses Jahres gilt die alte Schutzverordnung für das in Bierden gelegene Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen“ rund um den Ellisee. Dann greift, wie berichtet, die dem EU-Recht angepasste neue Schutzverordnung, mit der sich für Besucher des rund 58 Hektar großen Areals einiges ändert. Bis dahin darf das Gebiet noch betreten werden wie bisher – nachdem die Verordnung in Kraft getreten ist, aber zunächst gar nicht mehr. Jedenfalls so lange nicht, bis die Stadt Achim die von ihr beabsichtigten zwei neuen Wege auf ihren Flächen angelegt hat. Denn die privaten Grundeigentümer stellen ihre Flächen nicht mehr wie bisher zur Verfügung, da sie für deren Verkehrssicherheit haften müssten, sobald die neue Verordnung in Kraft getreten ist.

Das Wegenetz – nur offiziell gekennzeichnete Pfade dürfen in einem Naturschutzgebiet betreten werden – wird sich dadurch sehr verändern: Es schrumpft deutlich. Vorgesehen sind dann nur noch ein in Nord-Süd-Richtung verlaufender Weg, der nah am Ellisee vorbei führt und sich in Nachbarschaft zur Erdgasleitung befindet. Auch in Ost-West-Richtung soll es nur einen Weg geben, dieser aber muss erst noch freigeschnitten werden. Und das geht nicht sofort: „Beide Wegeparzellen müssen als Wege hergestellt werden. Dies ist erst nach Inkrafttreten der Verordnung möglich“, erklärt die Stadtverwaltung dazu. 10 000 Euro sollten dafür genügen, glaubt sie. Die laufenden Kosten, um die offiziellen Wege dauerhaft begehbar zu halten, liegen demnach bei jährlich 2000 Euro. Und daher könnten die Wege erst im Jahr 2019 hergestellt werden.

Entwurf liegt im Rathaus aus

Der Entwurf der Verordnung liegt noch bis zum 24. Oktober im Raum 324 des Achimer Rathauses zur Einsichtnahme aus. So lange können die Achimer Bürger noch Anregungen oder Bedenken gegenüber der Stadtverwaltung direkt an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Verden vorbringen. Das haben indirekt bereits Achimer auf der städtischen Online-Beteiligungsplattform „achim dialog“ getan. Wie berichtet, hatte Peter Hencke dort eine Initiative ins Leben gerufen, die am Montag mit rund 20 Unterstützern ihr Ende fand und somit zu einem späteren Zeitpunkt den Weg in den Fachausschuss des Rates finden dürfte. Die Initiative hat zum Ziel, dass die Stadt umgehend ein Konzept erarbeiten soll, dass mindestens das jetzige Wegenetz erhält und sie soll Gespräche mit den Eigentümern führen.

Genau das ist auch das Ziel der Verwaltung, wie aus einer aktuellen Beschlussvorlage hervorgeht, in Absprache mit dem Landkreis Verden sollen – wenn die Grundeigentümer mitspielen – mehr Wege, als die beiden auf städtischem Boden, angelegt werden. Damit sollen „zu einem späteren Zeitpunkt die Begehbarkeit, die Erlebbarkeit der Besonderheit des Gebietes für die Bevölkerung oder andere Erholungssuchende geschaffen werden“. Aber dafür muss die Stadt mit den Grundeigentümern über deren Flächen verhandeln. Und offenbar gibt es erste private Flächenangebote, die die Stadt prüfen will, um kurzfristig darüber zu sprechen und ein optimales Gesamtwegenetz zu installieren. „Für die Realisierung des erweiterten Wegenetzes sind weitere Finanzierungsmittel notwendig“, betont die Verwaltung, die von rund 20 000 Euro ausgeht.

Dass die Stadt selbst, wie Peter Hencke es moniert, anfangs nur die zwei erwähnten Wege zur Verfügung stellen kann, sei deutlich zu wenig. Sie führen dann von der Straße In den Bergen in Höhe Ellisee auf der Gasleitungstrasse nach Norden am Ellisee vorbei sowie von dort nach Osten schwenkend, am Rande des Naturschutzgebietes bis zur Straße Achimer Mühle. Für Peter Hencke und offenbar auch andere „ein Weg, der es kaum zulässt, die Schönheit der Natur zu genießen“. Hencke stellt sich daher die Frage, die nur die Achimer Bürger beantworten können: „Ob dieser Weg überhaupt von der Bevölkerung angenommen wird.“

Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr befasst sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus mit dem Thema. Zu Beginn und am Ende findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Zur Sache

Verbote im Naturschutzgebiet

Wer nicht Eigentümer oder Nutzungsberechtiger ist oder eine entsprechende Erlaubnis vorweisen kann, hat im Naturschutzgebiet rund um den Ellisee unter anderem folgende Verbote zu beachten: Alle Handlungen sind verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. Das Gebiet darf nicht außerhalb der gekennzeichneten Wege betreten werden, die es derzeitig nicht gibt (die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straße „Bierdener Mühle“ bleibt unberührt). Untersagt ist, Hunde unangeleint laufen und in Gewässern schwimmen zu lassen sowie wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur ohne vernünftigen Grund durch Lärm oder auf andere Weise zu stören. Auch dürfen keine Modellflugzeuge, Drachen und Drohnen steigen gelassen werden. Es darf nicht gezeltet, gelagert, gegrillt oder ein offenes Feuer entzündet werden. Veranstaltungen sind ebenso wie das Baden im Ellisee verboten, der See darf ebenfalls nicht mit Booten oder sonstigen Wasserfahrzeugen einschließlich Modellbooten und Sport- und Freizeitgeräten befahren werden. Fahrzeuge aller Art sowie Wohnwagen haben im Naturschutzgebiet nichts zu suchen. Wälder, Hecken, Bäume und Büsche dürfen nicht beseitigt werden. Ordnungswidrigkeiten können mit zu 50 000 Euro geahndet werden.