An den Schulen im Landkreis weisen – wie hier am Cato-Gymnasium – Schilder auf die Maskenpflicht in den Fluren hin. Einige Schüler fühlen sich durch diese Vorkehrungen aber nicht genug geschützt. (Björn Hake)

Restaurants und Kneipen werden geschlossen, Unterhaltungsveranstaltungen sind untersagt und die Kontakte untereinander sollen auf ein Minimum beschränkt werden. Offen bleiben nach dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern allerdings Kitas und Schulen. Bei einigen Schülern im Landkreis regt sich aber dennoch Unmut. Und zwar Unmut über die aus ihrer Sicht unzureichenden Hygienemaßnahmen an den Schulen. Am Mittwoch haben einige von ihnen auf der Internetplattform „openPetition“ eine Petition für strengere Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen im Landkreis gestartet. Über 650 Unterstützer hatte diese bereits bis Donnerstagnachmittag.

Ihr Schreiben richten die Schüler an Landrat Peter Bohlmann, das Gesundheitsamt und die Schulleiterinnen und Schulleiter. „Es ist aus unserer Sicht absolut unverantwortlich, dass wir trotz eines Inzidenzwertes von inzwischen konstant über 100 im Landkreis mit vollen Klassen/Kursen in den kleinen Räumen sitzen müssen“, heißt es darin. „Wir haben große Angst, uns in der Schule zu infizieren und so uns und unsere Familien zu gefährden.“ Es seien nach und nach strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen worden, aber Schüler und Lehrer müssten weiterhin täglich mit meist über 20 Menschen ohne Abstand in einem kleinen Raum sitzen. Diese Situation würde bei ihnen große Sorgen auslösen.

Neue Lösung soll her

„Deshalb bitten wir Sie dringlichst darum, eine Lösung zu finden, die über das regelmäßige Lüften der überfüllten Räume, in denen kein Abstand gehalten werden kann, hinausgeht“, schreiben die Schüler. „Ob Sie eine Vormittag/Nachmittag-Regelung finden, wieder zur Wochenregelung zurückkehren oder/und weitere Räume anmieten und Lehrerinnen einstellen, wollen wir nicht festlegen. Das entspricht auch nicht unseren Kompetenzen“, schreiben sie.

Einer, dessen Kompetenzen das entspricht, ist Landrat Bohlmann und der zeigt auch durchaus Verständnis für die Beunruhigung der Schüler. „Dass es wie in fast allen Lebensbereichen, auch in den Schulen die Sorge gibt, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist bekannt und verständlich“, sagt er. Allerdings hätten die vergangenen Monate gezeigt, dass bei der Schülerbeförderung und in den Schulen die Ansteckungsrisiken gering und die Ursachen für die derzeitige zweite Welle eher im privaten Bereich zu finden seien.

„Für die bildungspolitisch zuständigen Bundesländer hat die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes aus Gründen der Chancengleichheit und der Bildungsgerechtigkeit absolute Priorität, weshalb von einer Einstellung des Schulbetriebs nicht auszugehen ist“, erklärt Bohlmann. „Die Landkreise als Gesundheitsbehörden können den Schulbetrieb nur einstellen, minimieren oder verändern, wenn das lokale Infektionsgeschehen dies erfordert.“ Von daher könne die Rückkehr zum Wechselmodell in den nächsten Tagen und Wochen für einzelne Schulen auch nicht ausgeschlossen werden. „Aber auch der von den Schülern zur Diskussion gestellte Vormittags- und Nachmittagsunterricht ist ein interessanter Ansatz,“ findet Bohlmann.

Forderung auch vom Landesschülerrat

Zur Situation an den Schulen in Niedersachsen hat sich indes auch der Landesschülerrat geäußert. Auch er hält weitere Maßnahmen für den Infektionsschutz an Schulen für erforderlich. Zwar seien Schulen bisher keine Infektionsherde gewesen und die strikten Hygiene- und Kohortentrennungsregeln hätten Wirkung gezeigt, aber die Schulen müssten sich dennoch der zunehmend ernsten Lage anpassen. „Jetzt, wo die Infektionsketten nicht mehr vollständig nachvollzogen werden können, reichen das Kohortenprinzip und Lüften allein nicht mehr aus. Deshalb muss jetzt der Infektionsschutz an Schulen konsequent ausgeweitet werden. Für uns bedeutet das eine Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse“, fordert Marike Leder, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates. Sollten in niedersächsischen Schulen in den kommenden Wochen trotz einer Maskenpflicht vermehrt Infektionen auftreten, müsse der Schulalltag weiter eingeschränkt werden. Der Landesschülerrat empfiehlt für diese Fälle die Rückkehr zum Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht.