Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei vom Donnerstag am vorletzten Wochenende (24. bis 26. August) das schuleigene Motorboot des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums versenkt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. „Der Vorfall wurde der Achimer Polizei erst jetzt bekannt, die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet“, hat die Polizei mitgeteilt.

Polizei: Ordnungsgemäß vertäut

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Motorboot in der Hafenanlage vor dem Ruderhaus am Weserhang ordnungsgemäß vertäut. Bislang unbekannte Täter müssen das Boot dann so heruntergedrückt haben, dass es geflutet wurde und schließlich sank. Motor und Elektrik wurden dadurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Achimer Polizei unter Telefon 042 02 / 99 60 entgegen.