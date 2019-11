Bei den Ausgaben muss der Flecken Langwedel mittelfristig jeden Euro im Blick behalten, um den Schuldenabbau zu gewähren (Symbolfoto). (Christin Klose/DPA)

Fast 14 Millionen Euro wird der Schuldenstand des Fleckens Langwedel Ende dieses Jahres betragen. Damit soll aber auch der Höchststand erreicht sein, denn sämtliche Kreditfinanzierungen für den Schulneubau – durch den der Schuldenberg überhaupt entstanden ist – seien inzwischen eingegangen, wie Uwe Fahrenholz am Donnerstagabend im Finanzausschuss erläuterte. „Ab nächstem Jahr wird getilgt“, erklärte der Kämmerer bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfes für 2020, den er insgesamt angesichts der Umstände als „solide“ bezeichnete.

Im Jahresergebnis steht unterm Strich bisher jedoch ein Fehlbetrag von etwa 790 000 Euro. Denn die zu erbringenden Aufwendungen steigen um fast eine Million Euro an. Um rund fünf Prozent etwa gehen die Personalkosten nach oben. Insgesamt kratzen sie damit an der Acht-Millionen-Euro-Grenze. Auf der anderen Seite steigen die Steuererträge weiter an. „Aber schwächer als in früheren Prognosen“, sagte Fahrenholz. Größte Posten bleiben die Einkommenssteuer mit 7,8 Millionen Euro (plus 200 000 Euro) und die Gewerbesteuer mit 2,9 Millionen Euro (plus 100 000 Euro). Die Steigerungen reichen aber nicht aus, um die Mehrkosten zu decken.

Ein Haushaltsausgleich ist damit aber noch nicht vom Tisch, warf Rolf Korb von der Verwaltung ein. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Ergebnis am Ende besser ausfällt als vorher prognostiziert. Zumal die Verwaltung mitgeteilt hat, dass „die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Aufstockung der Betriebskostenförderung für die Krippen und sonstigen Kindertagesstätten in Höhe von zwei Millionen Euro“ noch nicht in den Entwurf aufgenommen wurde. Laut Korb bringt das dem Flecken einen sechsstelligen Betrag ein.

Das Minus im Finanzhaushalt 2020 wird jedoch kaum zu verhindern sein. Aktuell geht die Gemeinde von einem Finanzierungsdefizit von rund 1,5 Millionen Euro aus. „Dieses können wir aber aus dem vorhandenen liquiden Bestand finanzieren“, machte Fahrenholz noch einmal deutlich, dass keine weiteren Kredite nötig sind. Für Investitionsmaßnahmen sind im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von etwas mehr als 3,5 Millionen Euro vorgesehen. Rund eine Million Euro sollen für die Erweiterung der Kita Völkersen und den Grundstückskauf sowie die Planung für die neue Kita am Berkels ausgegeben werden. Fast eine Million Euro sind für Straßensanierungen eingeplant, zu nennen sind hier vor allem der Brünsweg, die Ringstraße und ein Teil des Haferkamp. Für die Ausstattung und Unterbringung der Feuerwehren sollen derweil etwa 860 000 Euro investiert werden.

Investitionen trotz Sparzwang

Wie es mit dem Investitionsvolumen in den Jahren danach aussehen wird, ist bisher jedoch nur schwer abzusehen. „Denn uns stehen hohe Tiligungsleistungen bevor“, betonte Fahrenholz, dass es für den Flecken Langwedel darum gehen wird, den Schuldenstand sukzessive abzubauen. Die Planungen sehen derzeit vor, dass dieser bis 2023 auf rund 10,8 Millionen Euro und 2027 auf etwa 7,5 Millionen Euro geschmolzen sein soll. Um dies zu erreichen, sei „der Handlungsspielraum für andere Aufgaben erheblich eingeschränkt“, sagte der Kämmerer.

Doch im gleichen Atemzug machte Fahrenholz auch deutlich, dass es ohne zusätzliche Investitionen in den nächsten Jahren gar nicht gehen wird. Die Schaffung weiterer Kita-Plätze sowie die Umstellung der drei Grundschulen auf den Ganztagsbetrieb sind schließlich Aufgaben, zu denen der Flecken verpflichtet ist. Und die Umsetzung kostet Geld – sowohl für einmalige Investitionen wie auch für dauerhaft zusätzliches Personal. Hinzu kommen in Langwedel die Umsetzung des Feuerwehrkonzeptes und Maßnahmen im Straßenbau. „All diese Punkte sind noch nicht mit Werten im Haushalt hinterlegt“, erklärte Fahrenholz.