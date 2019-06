Die Erweiterung der Grundschule Fischerhude steht auf der Prioritätenliste der Gemeinde ganz oben. (FOCKE STRANGMANN)

Das Korsett sitzt eng und raubt den Verantwortlichen und politischen Entscheidungsträgern im Flecken Ottersberg bereits seit Jahren die Luft zum Atmen. Doch während der Bewegungsspielraum für Verwaltung und Politik begrenzt ist, muss die von Schulden geplagte Kommune weiterhin Millionenprojekte stemmen. Im Schulausschuss, der am Donnerstagabend im Ottersberger Rathaus tagte, standen diesmal die geplanten und dringend notwendigen Erweiterungsbauten für die Grundschulen in Fischerhude und Posthausen sowie am Ottersberger Gymnasium auf der Agenda.

Erst im April hatten Bürgermeister Horst Hofmann (CDU) und der Ottersberger Gemeinderat in großer Mehrheit eine Zielvereinbarung für die nächsten zweieinhalb Jahre beschlossen, in der als Ziel festgelegt wird, die Verschuldung des Fleckens Ottersberg bis zum 31. Dezember 2021 auf 19 Millionen Euro zu begrenzen. Darin enthalten auch ein klares Limit für Investitionen in die Bildungseinrichtungen der Gemeinde.

Doch die Zahlen, die Gebäudemanager und Bau-Projektleiter Heiko Szczesny dem von Hannah Schwarz-Kaschke (CDU) geführten Gremium am Donnerstag für die Schulerweiterungsbauten präsentierte, trieb den Lokalpolitikern noch einmal zusätzlich Schweißperlen auf die Stirn. Der Fachmann aus der Verwaltung hatte letztlich drei Varianten erarbeitet, deren Kosten sich nach derzeitigem Stand insgesamt zwischen rund 2,2 und 3,2 Millionen Euro bewegen.

Auf der Prioritätenliste an erster Stelle steht die Erweiterung der Grundschule Fischerhude. Hier sieht Szczesny drei wesentliche Punkte, die es zu verbessern gilt. Um eine Barrierefreiheit für die Kinder herzustellen, soll ein Aufzug gebaut werden. Zudem fehlt es in Fischerhude an einem zweiten Rettungsweg. Und auch die Themen Differenzierungsräume, Betreuung, Ganztag und allgemeine Unterrichtsräume spielen laut Szczesny eine große Rolle. Als Gast der Ausschusssitzung erklärte Schulleiterin Konstanze Döhle den Lokalpolitikern derweil eindringlich, warum die Erweiterung ihrer 52 Jahre alten Bildungsstätte so wichtig ist. „Die Schule hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch durch das Thema Inklusion stark verändert. Die Kinder haben mittlerweile andere soziale Bedürfnisse und auch der Unterricht hat sich verändert. Vor 15 Jahren gab es das Fach Englisch hier noch nicht, im Mathematik-Unterricht sind Präsentationen gefragt und auch die Rolle als Lehrer hat sich geändert“, machte die Schulleiterin ihre Ansprüche deutlich.

Auch die Verwaltung sieht aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen einen akuten Handlungsbedarf. Eine Raumnutzung nur für den Ganztag sei ab dem Schuljahresbeginn 2019/2020 nicht möglich. Und im darauf folgenden Schuljahr würden die zusätzlich erforderlichen Unterrichtsräume fehlen. Vor dem Hintergrund des horrenden Schuldenbergs der Gemeinde und der kürzlich getroffenen Zielvereinbarung stellte derweil Tim Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) klar, dass es das Maximum für die Schulen nicht geben könne. Dies hätte für Fischerhude bedeutet: Insgesamt 2,25 Millionen für das Kernkonzept und eine Erweiterung im klassischen Massivbau. Günstiger wären indes ein Schlichtbau nach Vorbild der Fischerhuder Flüchtlingsunterkunft an der Turnhalle oder eine mobile Variante etwa mit Containern.

Sabine Göricke, seit Februar neue Schulleiterin an der Grundschule Posthausen, wies in der Sitzung auf die „wunderbare Form der Kooperation“ mit der Helene-Grulke-Schule hin, die sehr gut umgesetzt werde, aber auch mit räumlichen Notwendigkeiten verknüpft sei. Auch in Posthausen fehlt es an Barrierefreiheit, die gerade im täglichen Umgang mit behinderten Kindern aber gegeben sein müsse. „Das Obergeschoss ist für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar“, erklärte Heiko Szczesny, der die Kosten für einen Aufzug auf 200 000 Euro und die Gesamtkosten für eine Erweiterung auf rund 1,5 Millionen bezifferte. Ein weiteres Problem, das gelöst werde müsse, sei der fehlende Musikraum. Hier hat Szczesny die Idee entwickelt, den Zwischenbau der Schule aufzustocken.

Bauliche Schwerpunkte am Ottersberger Gymnasium sind die Schaffung eines Biologieraumes und die Erweiterung des Lehrertraktes um 130 Quadratmeter. Ziel soll es sein, den Kern der Schule zu stärken. Insgesamt wären hierfür rund 1,7 Millionen Euro fällig. Bei der anschließenden Aussprache taten sich die Vertreter der Fraktionen schwer, einen Konsens zu finden. „Wir haben gerade eine Zielvereinbarung erarbeitet, die auch unsere Ausgaben für die Schulen begrenzt. In dieser Klemme stecken wir jetzt“, verdeutlichte Erika Janzon (Bündnis 90/Die Grünen) das Dilemma. Auch Klaus Rebentisch (CDU) machte eher in Pessimismus: „Wir befinden uns auf einem Weg in der Verschuldung, bei der wir um unsere Selbstständigkeit bangen müssen.“ Auch Tim Weber (FGBO) sieht die „Genehmigungsfähigkeit des Haushalts in Gefahr“.

Heiko Szczesny fasste für die Grundschule Fischerhude zusammen: „Der Bedarf ist von allen erkannt. Es geht jetzt um die weitere Unterteilung in zeitliche und finanzielle Blöcke. Die Möglichkeit, beginnend mit der Erweiterung und dann erst später durchzuführender Kernoptimierung, soll untersucht werden. Dabei werden auch Alternativen für temporäre und massive Erweiterungen dargestellt. Hiermit geht es dann wieder in die Ausschüsse zur Entscheidung.“

Wie es an der Grundschule Posthausen weitergeht, ist noch nicht klar. Fakt ist aber, dass der Aufzug unbedingt benötigt wird. Damit am Gymnasium mit den vorgestellten Ansätzen weitergearbeitet werden kann, sind Planungskosten in Höhe von 15 000 Euro freigegeben worden.