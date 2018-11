Wenn im Achimer Ratssaal im entsprechenden Ausschuss über das Thema Schule gesprochen wird, möchten die Schulleiter ein Rederecht haben (Symbolbild). (Björn Hake)

Das Thema war es bei der Schulausschusssitzung Ende September sicherlich nicht, das den Achimer Schulleitern so positiv in Erinnerung geblieben ist. Immerhin ging es um die Gewalt an Achimer Schulen. Hierzu hatte, wie berichtet, jeder Schulleiter Stellung genommen. Und doch wenden sich die Leiterinnen und Leiter der Achimer Schulen nun mit einem Antrag an die Verwaltung, in dem sie von den positiven Eindrücken aus eben jener Sitzung berichten.

„Es ist aus unserer Sicht erstrebenswert, die Einschätzungen von uns Schulleitern regelmäßig in die Diskussionen und Entscheidungen des Schulausschusses einfließen zu lassen“, schreibt Claudia Nobis, Rektorin der Astrid-Lindgren-Schule, stellvertretend für alle Schulleiter. „Die Arbeit im Ausschuss würde dadurch sicherlich bereichert und die Diskussionen könnten teilweise zielgerichteter verlaufen.“ Aktuell vergebe sich die Stadt eine große Chance, wenn die Fachkompetenz der Schulleiter nur wenig Beachtung findet. Daher beantragen die Schulleiter, dass sie im Schulausschuss zukünftig eine beratende Funktion mit Rederecht bekommen.

Achim erfüllt Mindestanzahl

Derzeit befindet sich neben den Abgeordneten im Schulausschuss jeweils ein Vertreter der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten und der Schüler. Diese Mindestzahl für Schulvertreter ist nach Angaben der Verwaltung auch im Niedersächsische Schulgesetz vorgeschrieben. Nicht vorgesehen sind demnach jedoch beratende Mitglieder. Ein Vorschlag für zusätzliche Vertreter könne darüber hinaus nicht vom Rat der Stadt kommen, sondern nur von den Schulpersonalvertretungen. „Der Rat kann allenfalls die Anzahl der Schulvertreter nach oben anpassen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Stellungnahme.

Wird die Anzahl der Schulvertreter jedoch soweit erhöht, dass diese dann die Mehrheit im Ausschuss bilden, müsste entsprechend auch die Anzahl der Abgeordneten korrigiert werden. Für diesen Fall gibt die Verwaltung jedoch zu bedenken, dass bei steigender Anzahl von stimmberechtigten Mitgliedern die Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt werden könnte. Daher solle die Beteiligung der Schulleiter eher auf eine andere Art und Weise – etwa durch informative Anhörungen – etabliert werden. Im Schulausschuss am 12. November soll diese Möglichkeit gemeinsam diskutiert werden.