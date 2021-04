An der IGS Oyten wird großer Wert auf bedarfsgerechte Schulsozialarbeit gelegt. (Marius Merle)

Oyten. Die Corona-Pandemie erschwert zwangsläufig auch die Schulsozialarbeit. Wie die Beschäftigten in diesem Bereich an der IGS Oyten mit den ungewöhnlichen Bedingungen umgehen und wie sich die Arbeit im Vergleich zu der Zeit des ersten Corona-Lockdown im vergangenen Frühling verändert hat, berichtet Schulsozialarbeiterin Jana Liedtke-Hoffmeyer im Tätigkeitsbericht für die IGS (Erstes Halbjahr 2020/2021). Dieser war im Anschluss an die vergangene Schulausschusssitzung veröffentlicht worden.

Demnach arbeiten derzeit drei aus kommunalen Geldern bezahlte Sozialarbeiterinnen insgesamt 76 Wochenstunden an der Oytener IGS. Ein Volumen, welches den Ansprüchen nicht gerecht werde. „Es reicht unter keinen Umständen aus, die vielfältigen Aufgaben und den zeitintensiven Kontakt zu allen Schülern mit entsprechendem Bedarf zu decken“, betont Liedtke-Hoffmeyer. Dadurch komme es zu einer „institutionellen Vernachlässigung" vieler Kinder und Jugendlichen mit Hilfebedarf. Deutliche Worte von der Fachkraft.

Schüler öffnen sich zögerlicher

Die pandemiebedingten Probleme für die Schulsozialarbeit lassen sich grob in zwei Bereiche einteilen. Zum einen wäre da die Erschwernis, überhaupt mit den Schülern in Kontakt zu treten. „In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen merken wir immer mehr, dass sich unter den aktuellen Umständen ein Beziehungsaufbau als schwierig gestaltet, er benötigt sehr viel mehr Zeit als im normalen Schulalltag, da kurze Pausenbesuche und zufällige Begegnungen auf dem Schulflur oder im Freizeitraum einfach nicht möglich sind“, schildert Liedtke-Hoffmeyer. Zudem sei durch die Corona-Beschränkungen fast immer nur ein 1:1-Kontakt möglich, was auf der einen Seite zwar zu vertrauteren Gesprächen führen kann, aber auch viele Ressourcen binde. Beratung und Betreuung über digitale Plattformen habe zudem den Nachteil, dass eine Öffnung der Schüler häufig zögerlicher verlaufe.

Die zweite durch die Corona-Situation entstandene Arbeitserschwerung für die Schulsozialarbeiterinnen ist die allgemeine psychische Belastung für die Schüler aus den Einschränkungen, die wiederum zu erhöhtem Betreuungsbedarf führen. „Die Zahl der Schüler, die mit diversen Ängsten – unter anderem bezogen auf die Schule, häufig auch auf soziale Kontakte – zu kämpfen haben, ist größer geworden“, berichtet Liedtke-Hoffmeyer von ihren Beobachtungen an der IGS. Ebenso verhalte es sich mit der Zahl der Schüler, die sich immer weniger am digitalen Unterricht beteiligen. Sehr viele von ihnen haben vermehrt mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen. Dieser verstärkte Rückzug einiger Jugendlicher sei auch für die Schulsozialarbeiterinnen ein Problem. Für unsere Angebote bedeutet dies „eine fast 100-prozentige Unerreichbarkeit, an der auch Haustürbesuche selten etwas ändern, da diese eher als übergriffig empfunden werden“.

Präventive Projekte digital

Auch bei anderen Arbeitsschwerpunkten mussten die Schulsozialarbeiterinnen seit Beginn der Pandemie erhebliche Abstriche machen. So seien Gruppenangebote, Sozialtrainings oder Neigungskurse die meiste Zeit über nicht möglich gewesen. Und auch die Netzwerktreffen zum Austausch sind fast alle ausgefallen. Im Vergleich zu den ersten Monaten der Pandemie habe sich aber auch einiges positiv verändert, macht Liedtke-Hoffmeyer deutlich. Schüler hatten sich an einen Kontakt via E-Mail und Videokonferenzen gewöhnt und die technischen Ausstattungen bei vielen habe sich signifikant verbessert. „Ebenfalls verändert hat sich das digitale Angebot zur Durchführung sozialer und/oder präventiver Projekte. Es ist nun deutlich leichter, ein attraktives interaktives Angebot für soziale und präventive Themen zusammenzustellen“, findet die Schulsozialarbeiterin. Das kommt der Arbeit von ihr und den Kolleginnen zu Gute.

Unterm Strich bleibt aber eine für die Schulsozialarbeiterinnen der IGS durch die Auswirkungen der Pandemie eher unbefriedigende Situation. Ob dieser mit zusätzlichem Personal begegnet werden kann, liegt in den Händen der Gemeinde. „Wir haben es auf jeden Fall aufgenommen“, erklärt Fachbereichsleiter Daniel Moos als Reaktion auf den Tätigkeitsbericht. „Es ist ein Thema, das im nächsten Schulausschuss diskutiert werden soll.“

Zur Sache

Schulsozialarbeit in Oyten

Die Gemeinde Oyten nimmt für die Schulsozialarbeit freiwillig Geld in die Hand. Denn vom Land wird lediglich eine Stelle für die IGS finanziert. Aus Haushaltsmitteln finanziert die Kommune selbst die Arbeit drei weiterer Schulsozialarbeiterinnen an der IGS. Auch an den Grundschulen in der Gemeinde wird bedarfsgerechte Schulsozialarbeit größtenteils auf eigene Kosten angeboten. Für die Jahre 2020 und 2021 hat die Grundschule Oyten vom Land aber auch die Mittel für einer Drei-Viertel-Vollzeitstelle bereitgestellt bekommen.