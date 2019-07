Nicht immer wissen die Radfahrer, wie sie sich auf dem Schutzstreifen auf der Bremer Straße verhalten sollen und dürfen, wenn auch die Autos darauf ausweichen. (Björn Hake)

Ende Februar dieses Jahres wurde der Schutzstreifen für Radfahrer auf die Bremer Straße aufgebracht, der für deren Sicherheit auf dem Abschnitt von der Unterstraße bis zum Gieschen-Kreisel sorgen soll. Nach einem knappen halben Jahr nun steht fest, dass sich die Achimer offenbar noch nicht daran gewöhnt haben. „Ich sehe immer noch regelmäßig Radfahrer, die dort auf dem Fußweg unterwegs sind“, sagt Wilhelm von der Höhe vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Achim.

Das aber ist nicht erlaubt, stattdessen müssen die Schutzstreifen auf der Fahrbahn der Bremer Straße von Radfahrern benutzt werden. Aufgrund des baulichen Engpasses der Bremer Straße kommt es allerdings oft zu Situationen, in denen Autofahrer auf die Schutzstreifen ausweichen müssen (was sie auch dürfen, wenn sich dort gerade kein Radfahrer befindet) und dort nachfolgende Radfahrer verunsichern. Auch der Achimer Ernst Große-Dunker stellt sich etwa die Frage, wie er sich auf dem Rad zu verhalten hat, wenn Autos – etwa im stockenden Verkehr – vor ihm auf den Schutzstreifen ausweichen oder gar zum Be- und Entladen dort halten.

Tipp: Blickkontakt suchen

Grundsätzlich rät Fahrrad-Fachmann von der Höhe, dass wenn es zu unangenehmen Situationen für Radfahrer auf den Schutzstreifen kommt, sie absteigen, ihr Rad auf den Fußweg hieven und es dort schieben sollten. Denn letztlich komme es oft vor, dass schon im normalen Begegnungsverkehr die Straßenbreite dort für zwei Autos nicht ausreicht, wenn sie wie SUVs größer ausfallen. „Dann muss man sich eingliedern als Radfahrer, hinter den Autos warten und auch die Autos hinter einem müssen den Abstand wahren“, sagt er. Er wisse aber, dass dies nicht jedermanns Sache sei, als Radfahrer Autos hinter sich zu wissen. Er aber fahre gerne auf Straßen und ist auch ein Befürworter der Schutzstreifen. „Ich suche häufig den Blickkontakt zu den Autofahrern“, gibt er einen Tipp weiter.

Für die Polizei erklärt Sprecherin Imke Burhop, dass die Radfahrer akzeptieren müssten, „auch wenn es ärgerlich ist“, dass sie in einem Stop-and-Go-Verkehr gefangen sind. Können sie dennoch innerhalb des Schutzstreifens ein Auto rechts passieren ohne dies zu beschädigen oder sich selbst zu gefährden, könnten sie weiterradeln. In solchen Ausnahmesituationen dürften Radfahrer mit der notwendigen Umsicht und Rücksichtnahme auch langsamer fahrende Autos rechts auf dem Schutzstreifen überholen.

Generell gilt, dass Radfahrer die eigens für sie geschaffenen Schutzstreifen auf Straßen nutzen müssen, wenn kein Radweg vorhanden ist und nicht durch eine entsprechende Beschilderung klar ist, dass Radfahrer auch den Fußweg nutzen dürfen. Ernst Große-Dunker seien aber auch immer wieder Autos aufgefallen, die zum Be- und Entladen auf dem Schutzstreifen halten. Diesen Eindruck könne die Achimer Stadtverwaltung nicht bestätigen, die auf Nachfrage erklärte, dass sie die Bremer Straße regelmäßig kontrolliere und noch keine Verwarnung deswegen habe aussprechen müssen.