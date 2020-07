Bei einem schweren Unfall auf der A1 sind zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden. (Nonstopnews / Peter Will)

Auf der A1 ist es am Dienstagmorgen zwischen Oyten und Posthausen zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 7.30 Uhr auf einen Sattelzug auf, der an einem Stauende stand. Anschließend kollidierte der Lkw zudem mit der Mittelschutzplanke. Fahrer und Beifahrer des Lkw wurden dabei lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte waren bis in die Mittagsstunden mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen wurde dafür voll gesperrt. Zudem war in Richtung Hamburg der linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt.

Bereits am Montag war es auf der A1 zu zwei schweren Lkw-Unfällen gekommen.

++Aktualisiert am 7.7, um 13.51 Uhr. ++