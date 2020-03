Ein schwerer Raub hat sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 22.10 Uhr in Oyten ereignet. Dabei ist eine 52-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Hauptstraße von zwei Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Kriminellen hatten die aus dem Hinterausgang kommende Frau überrascht und zurück in den Markt geschubst. In diesem hielten sich drei weitere Mitarbeiter im Alter von 22 bis 32 Jahren auf. Die Täter forderten die Mitarbeiter auf, sich auf den Boden zu legen. Einer der Angestellten musste schließlich unter Vorhalt der Schusswaffe den Tresor öffnen. Die Räuber erbeuteten mehrere Tausend Euro. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Angestellten blieben unverletzt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bisher nicht angetroffen werden. Bei einem der Täter handelt es sich um einen circa 1,75 Meter großen und 25 Jahre alten Mann mit athletischer Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer Kapuze über dem Kopf, Handschuhen sowie einem roten oder dunklen Tuch, das das Gesicht bedeckte, bekleidet. Weiterhin sprach er akzentfrei Deutsch. Der zweite Täter soll circa 1,85 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein und ebenfalls eine athletische Figur haben. Er war er mit einer schwarzen Trainingsjacke, einer schwarzen Jacke, einer Kapuze über den Kopf, blauen Turnschuhen, Handschuhen sowie ebenfalls einem roten oder dunklen Tuch bekleidet. Die Täter nutzten womöglich einen dunklen VW Golf VII. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 02 / 99 60 oder 0 42 31 / 80 60 bei der Polizei in Achim oder Verden zu melden.