Bereits in der vergangenen Woche ist es in der Nacht zu Freitag, gegen 3.30 Uhr, zu einem schweren Raub in einem Bäckerladen am Bahnhofsvorplatz gekommen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Das 52 Jahre alte Opfer befand sich in dem Geschäft, als drei bislang unbekannte Männer zunächst Ware kauften und einer der Männer den 52-Jährigen schließlich schlug und vermutlich mit einer Substanz besprühte. Hierbei dürfte es sich um Pfefferspray gehandelt haben. Als der 52-Jährige daraufhin auf den Bahnsteig lief, wurde er erneut attackiert. Die Täter ergriffen erst die Flucht, als der Mann versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann wurde durch die Tat leicht verletzt. Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet.

Täter spricht Französisch

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist einer der Männer etwa 18 bis 25 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Außerdem hat er eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Wollmütze und einem schwarz-grün-weißen Schal bekleidet. Der Mann spricht außerdem Französisch. Der zweite Mann ist circa 1,80 Meter groß und ebenfalls 18 bis 25 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und kurze, braune Haare. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Jacke bekleidet. Der dritte Mann ist circa 1,70 Meter groß und ebenfalls schlank. Der Mann hat dunkle Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war der Mann mit einem Anorak in den Farben Grün und Türkis bekleidet. Zeugenhinweise unter 0 42 02 / 99 60.