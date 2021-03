Achim. Auf der Autobahn 1 ist es am Freitagmittag gegen 14.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwischen der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf und dem Bremer Kreuz prallten nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Hamburg insgesamt fünf Fahrzeuge ineinander. Dabei handelte es sich um vier Pkw und einen Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Personen leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der beteiligte Lkw war nicht mehr fahrtauglich und muss in den Nachmittagsstunden aufwendig geborgen werden. Die vier beteiligten Pkw müssen laut Polizei ebenfalls abgeschleppt werden. Darüber hinaus muss auch die Fahrbahn noch von ausgetretenen Motorflüssigkeiten gereinigt werden. „Gegebenenfalls wird hierzu noch eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Mahndorf eingerichtet“, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Derzeit sind zwei Fahrspuren gesperrt. Es staue sich aktuell in Fahrtrichtung Hamburg bereits auf rund zehn Kilometern.