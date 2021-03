Ein Lkw-Fahrer hat auf der A27 ein Stauende übersehen. (Christian Butt)

In der Nacht zu Donnerstag kam es im dichten Nebel auf der Autobahn 27 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer wurde zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost verletzt. Die Aufräumarbeiten werden sich bis in die Morgenstunden hinziehen, hieß es. Mit Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Bremen muss im morgendlichen Berufsverkehr gerechnet werden.

Zu dem Unfall kam es offenbar, weil mehrere Fahrzeuge eines Schwertransports auf einen Parkplatz abbogen, dabei geriet der Verkehr ins Stocken. Im dichten Nebel übersah ein Lastwagenfahrer die Gefahrenstelle. Als er versuchte, dem Hindernis auszuweichen, prallte er in einen vor ihm fahrenden Lkw. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und sicherte die Einsatzstelle ab. Der verunglückte Fahrer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Über seinen Zustand konnte die Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht noch keine Auskunft geben.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung der Fahrzeuge wird sich voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden hinziehen. In Fahrtrichtung Bremen muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.