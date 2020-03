Auf dem Oyterdamm stießen die Fahrzeuge frontal zusammen. (Björn Hake)

Schwere Verletzungen haben sich am Freitagnachmittag drei Autofahrer auf dem Oyterdamm in Oyten zugezogen. Nach ersten Informationen der Polizei geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein anliegendes Grundstück katapultiert. Anschließend fuhr noch ein dritter Wagen in die Unfallstelle.

Nach den ersten Notrufen rückten mehrere Rettungs- und Notarztwagen zum Oyterdamm aus. Zusätzlich landete ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle. Sieben Autoinsassen wurden vom dem Rettungsdienst medizinisch gecheckt. Drei Fahrzeuginsassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Oyterdamm ist derzeit voll gesperrt.