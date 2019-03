Vier Personen verletzt

Schwerer Unfall in Etelsen

Christian Butt

In Etelsen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos gekommen, bei dem vier Insassen verletzt wurden. Mitglieder der Feuerwehr waren zufällig bereits in der Nähe und konnten Erste Hilfe leisten.