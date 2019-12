Polizei und Feuerwehr waren vor Ort (Symbolfoto). (Björn Hake)

Durch einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der Verdener Straße im Thedinghäuser Ortsteil Ahsen-Oetzen sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Ein 18-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Wagen nach ersten Erkenntnissen den Pkw eines 63-jährigen Fahrers überholen und stieß mit diesem frontal zusammen, als der 63-Jährige plötzlich mit seinem Wagen nach links auf ein Grundstück abgebogen sein soll. Sowohl der Mann als auch eine 59-jährige Insassin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Eine 17-jährige Mitfahrerin im Wagen des 18-Jährigen verletzte sich leicht. Die Pkw schleuderten nach dem Aufprall gegen Zäune mehrerer angrenzender Grundstücke. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach aktuellen Erkenntnissen der Beamten auf bis zu 18 000 Euro beziffert. Sowohl die Freiwillige Feuerwehr Morsum/Ahsen-Oetzen als auch Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde und Straßenmeisterei waren an der Unfallstelle im Einsatz. Durch die Arbeiten vor Ort musste die Verdener Straße für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallgeschehen dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die zum Zeitpunkt des Unfalles gegen kurz nach 20.30 Uhr in der Verdener Straße unterwegs waren und Angaben zum Geschehen machen können, werden unter 0 42 02 / 99 60 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.