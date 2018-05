Die Vorbereitungen sind angelaufen. Über die Mittelinsel des Kreisverkehrs Am Freibad werden die Schwerlasttransporter geradeaus Richtung Innenstadt fahren können. (Sebi Berens)

Achim. Arbeiter haben am Freitagmorgen damit begonnen, die Mittelinsel des Kreisverkehrs Am Freibad im wahrsten Sinne des Wortes platt zu machen. Denn dort, wo bisher Blumen gepflanzt waren und das Auge erfreut haben, wird zur Hälfte eine Kiesschicht aufgetragen. Der Grund: Schwertransporter, die den Kreisel in Richtung Innenstadt von der Autobahn 27 – Abfahrt Achim-Nord – kommend sonst nicht meistern könnten. Mit den Umbauarbeiten können die mit Ladung bis zu 70 Meter langen Fahrzeuge dann geradeaus fahren. Und das müssen sie auch, denn gegen den Willen der Achimer Stadtverwaltung werden die Transporter aus Bremen quer durch die Stadt Achim zurück nach Bremen fahren, um Teile für die Windkraftanlage in Hemelingen abzuliefern. "Wir haben versucht, das zu verhindern, es gibt aber keine andere Möglichkeit", sagt Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster.

Somit werden ab dem 28. Mai um die 40 Nachtfahrten bis Ende Juli durch Achim stattfinden, laut Schuster zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Die Schwertransporter, die Flügelteile und anderes zum Windpark bringen, können aber den Gieschen-Kreisel ohne Umbauarbeiten befahren und nach Uphusen fahren. Dort führt sie die Route über die Uphuser Heerstraße und den Arenkamp zum Windpark. Der Umweg durch Achim sei notwendig, weil es zu eng für die Fahrzeuge sei, um über die Hans-Bredow-Straße und die Thalenhorststraße aus Bremen kommend ihr Ziel zu erreichen. Andererseits verhindern Bauarbeiten auf der Autobahn 1 eine andere Route.

Damit der Umweg über Achim gelingen kann, müssten unter anderem eine Haltestelle abmontiert werden und auch Verkehrsschilder kurzzeitig verschwinden. Die Bremer Firma und der beauftragte Transporteur haften für die Schäden, die entstehen könnten und dafür, nach den nächtlichen Transportfahrten alles wieder in seinen Ursprungszustand versetzen zu müssen. "Wir haben uns Bürgschaften zusichern lassen", erklärt Schuster. Derartige Transporter durch eine Stadt zu fahren, sei mit sehr viel Aufwand verbunden, weiß der Verwaltungsmann. Bis der sogenannte Schwalbenkreisel wieder mit Blumen bepflanzt wird, dürfte auch nach den Transporten noch Zeit vergehen, da man die warmen Sommermonate dafür nicht nutzen könne.

Bereits im November vergangenen Jahres waren die Transportwege zum Bremer Windpark quer durch Achimer Gebiet Thema in den politischen Gremien. So waren zunächst sogar ein Umbau des Sommerdeiches in Uphusen und ein Neubau der Straße Schrägdamm angedacht, aber politisch nicht gewollt. Ursprünglich sollten die Transportfahrten zu Beginn dieses Jahres erledigt sein.