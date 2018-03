Aktuell finden im Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule (links) noch sowohl die Hauptschüler als auch die Fünftklässler der IGS Platz. Mit dem kommenden Schuljahr wir das aber nicht mehr möglich sein. Schüler der Hauptschule müssen dann ins Realschulgebäude (rechts) ausweichen. (Karsten Klama)

Achim. Aller Anfang ist schwer. Das gilt natürlich auch für die IGS in Achim. Besonders schwer ist es in diesem Fall, weil mit dem Start der neuen Schule bekanntlich gleichzeitig auch Schritt für Schritt das Ende der Haupt- und Realschule in Achim eingeläutet wird. Aktuell müssen in zwei Schulgebäuden drei Schulformen betrieben werden. "Wir haben gewusst, dass es nicht einfach werden würde, aber wir versuchen, die nötigen räumlichen Veränderungen so schonend wie möglich umzusetzen", sagte Inge Möcker von der Stadtverwaltung bei der jüngsten Sitzung des Schulausschusses.

Der Eindruck nach der Sitzung war jedoch, dass das bisher noch nicht zur Zufriedenheit aller gelungen ist. Ganz besonders nicht zur Zufriedenheit der Liesel-Anspacher-Schule und ihrer Schüler, Lehrer und Eltern. Konkret geht es dabei hauptsächlich um die geplanten räumlichen Anpassungen. Bereits mit dem kommenden IGS-Jahrgang wird es im Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule zu eng für die Schüler der IGS und der Hauptschule. Die Lösung: Der zweite Jahrgang der IGS findet im Obergeschoss der Liesel-Anspacher-Schule Platz. Dafür muss ein Kunstraum geopfert werden und die Bibliothek wandert in das Lehrerzimmer der Liesel-Anspacher-Schule, während die Lehrer einen Klassenraum und einen Materialraum für sich nutzen können. Die neunten und zehnten Klassen der Hauptschule wechseln dann in das Gebäude der Realschule. "Es ist klar, dass von allen Kompromisse erwartet werden", sagte Möcker. "Aber das ist die bestmögliche Alternative."

Doch das sah am Dienstagabend im Ratssaal bei Weitem nicht jeder so. "Das ist eine sehr unglückliche Situation", brachte es Enno Lork, Vorsitzender des Stadtelternrates, auf den Punkt. "Für uns drängt sich der Eindruck auf, dass die Anpassungen auf den Rücken der Hauptschüler ausgetragen werden." Diese Einschätzung teilte auch Schulleiter Dominik Lerdon. "Unsere Schule ist die kleinste Schulform und steht nun offenbar am Ende der Kette", sagte er. "Wo sprechen wir hier noch von Gleichberechtigung?" Alle drei Schulen müssten die Rahmenbedingungen für eine qualitative Arbeit bekommen, insbesondere bei den Abschlussjahrgängen sei dies wichtig. Wenn zukünftig jedoch die neunten und zehnten Klassen in einem anderen Gebäude untergebracht werden, reiße man die Schüler aus ihrem gewohnten Umfeld.

IGS rechnet mit fünf neuen Klassen

Eine andere Lösung gebe es aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht. "Die IGS rechnet im kommenden Jahr mit mindestens fünf neuen Klassen, darüber hinaus gibt es einen hohen Bedarf an Differenzierungsräumen, sodass mindestens acht Räume benötigt werden", erklärte Möcker. "In der Realschule werden aber lediglich fünf Klassen gehen." Die kritischen Stimmen wollten dennoch nicht verstummen. Auch nicht aus der Politik. "Das ist nicht die bestmögliche Alternative, sonder der denkbar schlechteste Kompromiss", sagte Petra Gölz von der CDU-Fraktion. "Dass wir im Zeitalter der Inklusion gerade den Hauptschülern so etwas zumuten, ist nicht verständlich."

Für Ärger sorgen bei der Liesel-Anspacher-Schule jedoch nicht nur die räumlichen Veränderungen, sondern auch die digitale Vernetzung der Schulen. Seit einiger Zeit sind alle drei Schulsysteme im Internet über die Dachadresse www.campus-achim.de erreichbar. Auch E-Mails werden entsprechend mit der Campus-Adresse versendet. "Wir haben den Namen unserer Schule damals auch mit Unterstützung der Schüler bewusst gewählt", kritisierte Lerdon. "Es ist desaströs, wenn der nun einfach verschwindet." Zudem sei es den Schülern der Hauptschule aktuell gar nicht möglich, in den Räumen der Realschule das Netz zu nutzen. Dafür, kündigte die Verwaltung an, sollen bald jedoch neue Leitungen verlegt werden.

Wann das genau der Fall sein wird und wie die übrigen Umbaumaßnahmen konkret aussehen, steht aktuell aber noch nicht genau fest. Auch das kritisierte Enno Lork. "Wir brauchen genaue Pläne und Zahlen auf dem Tisch, wie der barrierefreie Umbau der Real- und Hauptschule aussehen soll." Daher beantragte er auch, dass die Verwaltung bis zum nächsten Schulausschuss am 23. April ein detailliertes Planungskonzept dazu vorlegen solle. Gleiches gelte auch für die digitale Vernetzung der drei Schulen. Die Ausschussmitglieder unterstützen diesen Antrag einstimmig.