Der TSV Posthausen nimmt im Leben von Gerda Kanowski einen wichtigen Platz ein. Nicht selten nimmt sich die 64-Jährige in ihrem Bauernhaus in Hintzendorf-Stellenfelde die Zeit, um wichtige Vereinsarbeit zu erledigen. (Michael Braunschädel)

Gerda Kanowski: Es kommen schon einige Stunden zusammen. Aber ist es nicht eine Ehre? Mitte 2018 haben wir mit den Planungen begonnen. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen: Andere planen Jahre, wir haben dafür nicht so viel Zeit.

Bisher lief es leider enttäuschend. Ich hätte mir doch auf jeden Fall mehr Ballbegeisterte erhofft.

Nein, leider nicht. Obwohl ausreichend Werbung mit Unterstützung der Schule vorhanden war.

Ich bin seit 1970 im Verein, als ich mit 16 Jahren mit dem Tischtennis angefangen habe. Eigentlich spät für damalige Verhältnisse. Ich habe mich mit meiner Freundin Inge angemeldet und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen.

Wir haben zuerst noch in der Gaststätte Zu den drei Linden bei der Familie Freymuth im Saal gespielt. Die Tischtennis-Sparte ist quasi dort im Saal entstanden. Wo sonst getanzt wurde, standen auf dem Parkett manchmal die Tischtennis-Tische.

Der Feudel stand immer bereit, weil es in dem Saal spiegelglatt war. Der eine oder andere Gegner hat schon komisch geguckt, wenn er bei uns antreten musste. Wir haben damals noch in der Verbandsliga gespielt. Aber nicht, weil wir so toll waren, sondern weil es zu der Zeit noch nicht so viele Spielklassen gab.

Bevor 1962 die Tischtennis-Abteilung gegründet wurde, haben unsere Fußballer hinter der Gaststätte auf der Kuhweide gespielt. 1946 ist unser damaliger Vorsitzender mit dem Fahrrad nach Dörverden zu Kurt Poppe gefahren, um die Fußballmannschaft anzumelden. Die Männer mussten, wenn sie Fußball spielen wollten, tatsächlich erst mal die Kuhfladen beseitigen und dann ging es da zur Sache. Die Turnabteilung musste 1946 aufgeben, weil es keine Vorturner mehr gab. Seit Februar 1979 gibt es wieder eine Turnabteilung beim TSV. Zuerst mit Kindergruppen. Danach kamen Jazzdance, Seniorengruppen und Bauch-Beine-Po.

Anfangs hatte man noch keine Bälle und Trikots, dann hat man sechs Pfund Speck für einen Ball getauscht. Und wenn kein Speck vorhanden war, dann wurde eben mit fünf Litern Schnaps getauscht. Die Trikots mussten aus schwarzem Stoff selbst angefertigt werden. Und an Fußballstiefel war gar nicht zu denken. Da hat man dann Arbeitsstiefel mit darunter genagelten Klötzen angezogen. Am 1. September 1946 haben die Fußballer ihr erstes Punktspiel gemacht. Zu den Spielen ist man damals mit dem Fahrrad gefahren.

Mein Mann war zuvor 14 Jahre Vorsitzender gewesen und hatte keine Lust mehr. Das war 1993. Es gab keine Alternativen und dann hatte ich beschlossen, dieses Amt zu übernehmen. Einer musste ja vorangehen. Durch den Fußball bin ich zudem 1985 in den Kreisvorstand gekommen. Es gab damals eine Frauenquote und es war modern, dass auch eine Frau der Männerrunde angehörte. Daraus sind dann auch 30 Jahre für mich geworden.

Es ist ein kleiner und junger Verein mit Herz. Wir haben 494 Mitglieder. Es waren 1994 zum 75-jährigen Jubiläum zwar schon mal 585 Mitglieder. Aber ich finde, dass wir uns ganz gut gehalten haben. Unser großes Augenmerk liegt auf der Jugend. Wichtig ist mir, dass sich unsere Sportler im zwischenmenschlichen Bereich wohlfühlen.

Die Aufgabe als Vorsitzende erfreut mich auch nicht immer, aber überwiegend, sonst würde ich dieses Ehrenamt nicht mehr ausüben. Ich bin froh, dass ich Mitstreiter habe, die die Jugend betreuen oder beim Fußball-Camp als Teamer da sind und ebenso alle anderen Gruppen unseres Vereins betreuen und trainieren. Wenn ich das Gefühl habe, dass alle mitziehen, dann fühle ich mich wohl. Das ist das A und O.

Ich finde, wir haben schon gut etwas auf die Beine gestellt. Unser Ehrgeiz war es, dass wir in jedem Monat eine Aktion machen. Das ist durch die Ferien nicht unbedingt machbar. Daher haben wir im Februar zwei Veranstaltungen organisiert. Wenn es keine Verletzungen gibt und alle ihren Spaß haben, dann bin ich zufrieden. Und wenn wir immer noch fast 500 Mitglieder haben, können wir als Verein nicht viel verkehrt machen.

Zur Person

Gerda Kanowski

leitet seit 1993 als ehrenamtliche Vorsitzende die Geschicke des TSV Posthausen. Die 64-Jährige lebt auf einem Bauernhof in Hintzendorf-Stellendorf und war vor ihrem Eintritt in den Ruhestand in der Lohnbuchhaltung tätig. Ihrem Heimatverein hält sie seit fast einem halben Jahrhundert die Treue und gestaltet das Vereinsleben in vielen Funktionen aktiv mit.