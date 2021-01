Persönliche Beratung gibt es ab März für Sparkassenkunden vorwiegend in den größeren Geschäftsstellen wie in der Achimer Fußgängerzone. (Focke Strangmann)

Wie die Kreissparkasse Verden nun auch offiziell in einer Presseerklärung mitgeteilt hat, werden ihre Geschäftsstellen in Baden, Bierden, Bassen, Morsum und Dauelsen ab dem 1. März dieses Jahres über kein Personal mehr verfügen - die Filiale am Berliner Ring wird später umgewandelt. Die Geschäftsstellen werden als „Selbstbedienungs-Geschäftsstelle“ weitergeführt, in denen die Kunden Geld abheben, überweisen und Kontoauszüge drucken können. Kunden könnten ihre Geldgeschäfte online unter www.ksk-verden.de oder unter Telefon 0 42 31 / 1 60 erledigt werden.

Ausweichen auf größere Standorte

Wer die Beratung eines Mitarbeiters in Anspruch nehmen wolle, müsse dann die jeweils nächstgelegene größere Geschäftsstelle aufsuchen, die Bierdener und Badener also künftig die in der Achimer Fußgängerzone (Obernstraße 51) aufsuchen. Laut Kreissparkasse werden auch die Beschäftigten dort künftig oder auf Wunsch an anderen Standorten eingesetzt.

Zu selten besucht

Als Grund für den Personalabzug in den Ortsteil-Filialen gibt das Geldinstitut an, dass auch die Standorte Baden und Bierden immer seltener besucht worden seien. „Mit diesen Veränderungen passen wir unser Geschäftsstellennetz an die Nachfrage an. Geschäftsstellen werden immer seltener aufgesucht“, sagt Silke Korthals, Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Verden, „denn immer mehr Menschen nutzen immer häufiger die telefonischen und digitalen Möglichkeiten.“ Die Digitalisierung sei ein langfristiger Trend, der sich seit Jahren allgemein im Bankgeschäft abzeichnet und sich in der Pandemie lediglich verstärkt hat.

Die Sparkassengeschäftsstelle in Verden am Berliner Ring war, wie berichtet, Ende November bei einer Sprengung völlig zerstört worden. Sie werde künftig ebenfalls als SB-Geschäftsstelle geführt. Aufgrund der starken Beschädigung des Gebäudes ist der Zeitpunkt der Umwandlung noch offen. Neben der Kundennachfrage sei auch die Gefährdungsbeurteilung ausschlaggebend.