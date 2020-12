Das aus weiter Entfernung geschossene Foto zeigt einen der erwachsenen Seeadler neben dem gut zu sehenden Horst. (FOtos: Björn Hake)

Das hat selbst Peter Görke so noch nicht erlebt. Und er ist immerhin der Seeadler-Betreuer des Landes Niedersachsen. „Es ist wirklich außergewöhnlich“, schwärmt er von dem ganz besonderen Nistplatz, den sich ein Seeadler-Pärchen bereits im vergangenen Jahr im Landkreis Verden gesucht hat. Denn der Horst befindet sich gerade mal etwa 200 Meter von einer Straße entfernt in einer Baumreihe, vor der ein offenes Feld liegt. „Deswegen konnte der Ort auch kein Geheimnis bleiben“, weiß Görke, dem aber wie allen anderen Beteiligten im Sinne des Natur- und Tierschutzes daran gelegen ist, dass die genaue Position des Horstes nicht weiter bekannt wird. Ein Tourismus dorthin soll auf jeden Fall vermieden werden – „das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand darauf zugeht“, wird Görke deutlich.

Dann nämlich war es das mit dieser wunderbaren Geschichte, dass sich der Bestand der Seeadler in Niedersachsen auch im Landkreis Verden so langsam erholt. Im vergangenen Jahr hätten die Seeadler erstmals an dieser Stelle gebrütet, nachdem sie ein Jahr lang das Gebiet „gecheckt“ haben, wie Görke sagt. „Der Seeadler sucht sich seinen Platz strategisch aus – dort, wo er mit dem geringsten Energieaufwand seine Jungen versorgen kann“, weiß Peter Görke. Und das sei in diesem Fall eine nicht allzu hohe Eiche mit solch dünnen Ästen, dass der Seeadlerexperte nicht glaubt, dass der Horst dort über viele Jahre bleiben kann. „Er dürfte zu groß und zu schwer werden.“ Erstmal aber, wenn sie ungestört bleiben, werden die imposanten Greifvögel dort nun demnächst Nachwuchs zeugen.

Wie sehr sich diese scheuen Tiere angepasst haben, zeigt Görke auch die Tatsache, dass der Horst unweit der Straße liegt. „Vor 50 Jahren konnten Sie nicht näher als 400 oder 500 Meter heran, heute sind es auch schon mal 200 Meter. Es ist eine neue Generation von Seeadlern“, sagt Görke. Und doch müssten alle Veränderungen im Umfeld des Horstes, der früher offenbar ein Bussardnest gewesen ist, dringend vermieden werden.

Einer, der sich in seinen Prognosen bestätigt sieht, ist Hobbyornithologe Josef Teupe. Er hatte schon vor zehn Jahren nach einer Sichtung als erster darauf getippt, dass der Seeadler im Landkreis Verden heimisch werden könnte. Nachdem Seeadler über der Bierdener Marsch gekreist sind, hatte er seinerzeit den Kreis Verden darauf hingewiesen und damals wie heute wurde Peter Görke eingeschaltet.

„Dieses Seeadlerpaar ist ein Hinweis darauf, dass das ökologische Umfeld dort intakt ist. Denn die Vögel lassen sich nur in einem Biotop nieder, wenn sie glauben, dort gut ihre Jungen aufziehen zu können“, sagt Teupe, der regelmäßig den Horst aus der Ferne betrachtet. Für ihn stellt sich die abermalige Seeadleranwesenheit als „eine Erfolgsgeschichte“ dar. Aber auch er weist mit aller Vehemenz darauf hin, „dass jegliche Störungen des Seeadlers zu unterlassen sind“. Nur wenn nun absolute Ruhe sei, könne gewährleistet werden, dass im Februar, zur Balzzeit, das Nest bezogen wird, Eier gelegt und bebrütet werden.

Die erste Ansiedlung von See- und Fischadlern in Niedersachsen wurde 1991 dokumentiert. Weitere Ansiedlungen waren 1996 der Anlass für Peter Görke, die Adler-Arbeitsgemeinschaft Niedersachsen (AAN) zu gründen. „Da gab es gerade mal zwei Seeadlerpaare in ganz Niedersachsen“, blickt Görke zurück. Nun, 2020, seien es schon über 80 gewesen, von denen über 50 erfolgreich gebrütet und über 80 Jungvögel gezeugt haben.

Die Tendenz ist also weiter steigend, denn die Zahlen für 2019 kennt Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden. Im vergangenen Jahr waren ihren Angaben nach niedersachsenweit 73 Seeadler-Reviere bekannt. 54 Seeadlerpärchen hatten demnach einen Brutnachweis, 42 von ihnen einen Bruterfolg. So flogen letztlich 70 Jungvögel aus dem Nest. „Das war schon der höchste Jungvogelwert seit 1991“, betont Antje Mahnke-Ritoff.

Auch die Fachfrau der Kreisverwaltung, die mit Peter Görke zusammenarbeitet, appelliert deutlich an die Menschen, sich dem Horst und den „störungsempfindlichen Tieren“ nicht zu nähern. Der Landkreis Verden habe den Ort im Blick, aber sich mit der Erfassung der Tiere bisher auch zurückgehalten, da das Seeadlerpaar dort erst einmal gebrütet und ein Junges erfolgreich zur Welt gebracht hat. „Wir freuen uns“, sagte sie mit Blick auf die Neuankömmlinge, die damit den zweiten Seeadlerhorst im Landkreis Verden gebaut hätten. Denn es gab laut Antje Mahnke-Ritoff bereits einen anderen – allerdings deutlich versteckter im Wald. Dieser Nistplatz sei zwar in diesem Jahr leer geblieben, war aber die Jahre zuvor seit 2015 stets belegt gewesen.

Zur Sache

Seeadler

Der Seeadler ist ein imposanter, großer Vogel mit einer Spannweite von bis zu 2,50 Metern. Laut Naturschutzbund (Nabu) hat er einen kurzen, keilförmigen Schwanz und einen auffällig großen Kopf mit

klobigem gelben Schnabel. Er hat ein braunes Gefieder, aber einen weißen Schwanz und einen hellen Kopf. Im Norden sei er ein seltener Brutvogel, der durch „weithin hörbare ,klie-klie-klie-klie'-Rufe“ auffalle. Durch konsequenten Schutz und nachlassende Pestizidbelastung hätten sich die dezimierten Bestände inzwischen gebietsweise erholen können. Nahrungsgrundlage seit Fisch, er verschmähe aber auch (Wasser-) Vögel, Eier und Aas nicht. Der Seeadler steht auf der Roten Liste und gilt als „gefährdet“.