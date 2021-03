Der Seepark ist ein grüner Ort am Ottersberger Ortsausgang in Richtung Otterstedt. Dieses Idyll wollen sich die Anlieger möglichst erhalten. (Björn Hake)

Die mögliche Ansiedlung einer Tagespflegestätte und seniorengerechter Wohnungen auf der Grünfläche im Gebiet Seepark ist offenbar derzeit ein zentrales Thema in der Ottersberger Bevölkerung. Dies ist das Ergebnis einer Einwohnerversammlung, die jüngst aufgrund der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung in der Aula der Ottersberger Wümmeschule stattfinden konnte, sondern virtuell im Rahmen einer Videokonferenz. Eingeladen zu dieser Premiere hatten Bürgermeister Tim Willy Weber sowie Teile der Verwaltung und der Ottersberger Kommunalpolitik.

Demnach bekundeten die Anlieger rund um den Seepark ihren Unmut und ihre Befürchtungen, dass dort ein viel zu großer Baukörper entstehen könnte und der Verkehrsfluss im Wohngebiet zunehmen würde. In mehreren eindringlichen Statements ist laut Weber der Wunsch formuliert worden, den Kindern nicht die Spielfläche zu nehmen und die grüne Wiese – eine Fläche von etwa 5000 Quadratmetern, die im Gemeindeeigentum steht – so zu belassen, wie sie ist. Tim Willy Weber machte derweil deutlich, dass es noch keine konkreten Pläne gebe, wenngleich sich der Ortsrat Ottersberg und der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft- und Verkehr für eine Bebauung ausgesprochen haben. Der Bürgermeister sagte zu, dass Verwaltung und Politik keine Tatsachen schaffen werden, ohne zuvor eine Anwohnerversammlung einzuberufen.

80 Bürger nehmen teil

Insgesamt hatten 80 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit wahrgenommen, sich anzumelden und in der digitalen Veranstaltung einzubringen. Bauamtsleiter Ralf Schack sowie die Ortsbürgermeister und die stellvertretenden Bürgermeisterinnen Hannah Schwarz-Kaschke und Gabriele Könnecke hatten sich dazu geschaltet, um die Einwohnerversammlung zu begleiten. Per Live-Übertragung sprach Bürgermeister Weber zunächst in einer 20-minütigen Präsentation die wichtigsten Vorhaben der Gemeinde an.

Dabei nannte er unter anderem den Bau der Feuerwehrgerätehäuser für Posthausen und Ottersberg (Fertigstellung bis 2022 und 2023) sowie den Bau der Mensen für die Grundschulen Fischerhude und Posthausen, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen. Die Sanierung des Hallenbades war ein weiteres Thema. „Ein wichtiges zukunftsweisendes Vorhaben ist die Überarbeitung der Flächennutzungspläne. Die Beratung wird demnächst in den Ortsräten beginnen und danach mit Öffentlichkeitsarbeit fortgeführt werden“, informierte Weber. Ziel sei es, „die Siedlungs- und Gewerbeentwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre vorzubereiten“. Aber auch ökologische Themen wie Seesanierung, Pflanzaktion von 13.000 Bäumen in fünf Jahren oder Klimaschutz fanden Beachtung.

Bürger wünschen sich Baumschutz

Ein weiteres Thema, das viele Einwohner sichtlich bewegt, galt dem Schutz der Bäume und der damit verbundenen „artgerechten Pflege“. Kritisiert wurde insbesondere die Art und Weise, mit der die Bäume und Büsche zurückgeschnitten werden. Weber bezog direkt Stellung und erklärte, dass bei einer Gesamtfläche des Flecken Ottersberg von 99 Quadratkilometern Fehler passieren könnten, räumte aber auch ein, dass die Kritik angekommen sei und er Gesprächsbedarf sehe. Aus dem Online-Forum wurde derweil nicht nur konstruktive Kritik laut, sondern auch Lob geäußert und Vorschläge formuliert, wie beispielsweise die Einrichtung eines kommunalen Spielplatzes, der für alle zugänglich ist. In weiterer Diskussion wurde der Frage nachgegangen, ob eine Gemeinde immer weiter wachsen muss und welche Konsequenzen daraus erfolgen.

Nach rund zwei Stunden beendete Bürgermeister Tim Willy Weber die digitale Einwohnerversammlung mit einem positiven Fazit: „Ich betrachte das Format als zukunftsweisend und wir werden überlegen, ob wir diese Veranstaltung regelmäßig und nicht nur einmal im Jahr durchführen, eventuell auch zu bestimmten Themen.“