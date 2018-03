Matthias Schultz mit zwei seiner Buddelschiffe. Insgesamt hat er in den vergangnen Jahren 30 Miniaturschiffe gebaut. (Marvin Ibo Güngör)

Ein stolzer Segeldampfer der Norddeutschen Lloyd, drei hohe Masten, fast ein Dutzend Segel – und das alles passt in eine Glasflasche. "Das ist die Bremen, 1858 gebaut", verrät der Mann, der dieses kleine Wunderwerk auf seinem heimischen Balkon vollbracht hat. Der in Achim aufgewachsene Matthias Schultz gehört zu dem immer kleiner werdenden Kreis der Buddelschiffbauer. Jetzt hat er es mit diesem traditionsreichen Hobby, das nur noch etwa 60 Menschen in ganz Deutschland ausüben, sogar in ein Buch der Seefahrt geschafft.

"Untergang vor San Francisco" heißt das Werk, das am 1. März erschienen ist. Helge Ellwart und sein Co-Autoren-Team beleuchten darin die bewegte Geschichte der Schwesternschiffe Bremen und New York. "Der Arbeitskreis Schiffsmodellbau hat sich an einem Wochenende zum 25-jährigen Jubiläum getroffen", erzählt Matthias Schultz. Eigentlich sei er zwar gar kein Mitglied in dem Verein, aber aufgrund eines glücklichen Zufalls an jenem Tag eben doch dort gewesen. "Da bin ich dann Helmut Grams, einem der Co-Autoren, begegnet." Eins kam zum anderen und jetzt ist er mit einer Doppelseite in dem Buch vertreten.

Etwa zwei Monate habe Schultz für sein Modell gebraucht. Routine? "Naja, eigentlich mache ich das noch gar nicht so lange, erst seit fünf Jahren", gibt er zu. Zwar habe der hauptberufliche Redakteur früh seine ersten Versuche unternommen, aber es dauerte, bis er schließlich richtig loslegte. "Mein erstes Modell habe ich als Zehnjähriger gebaut, das war die Cutty Sark, ein berühmter Teeklipper." Das sei damals aber nur ein fertiger Bausatz aus Kunststoff gewesen. "In drei Tagen habe ich das zusammengekleistert, und so sah das dann auch aus", erinnert sich Schultz.

Doch schon damals habe er sich vorgenommen, irgendwann mal ein richtiges Buddelschiff in die Flasche zu bringen. Den Anlass, um diesen lang gehegten Wunsch schließlich in die Tat umzusetzen, fand er dann 2013. "Da habe ich auf die Schulschiff Deutschland in Bremen-Vegesack geheiratet." Normalerweise werde einem empfohlen, erst einmal mit einem Einmaster anzufangen, doch Schultz ließ es sich nicht nehmen und startete mit dem Modell des Schiffes, auf dem er seiner Frau das Ja-Wort gegeben hatte.

Anschließend habe ihn das Modellschiff-Fieber gepackt. 30 Buddelschiffe sind seitdem entstanden. "Natürlich braucht man dafür schon eine Engelsgeduld", weiß der Norddeutsche. "Deshalb hat man diese Werke auch damals Geduldsflaschen genannt." Ursprünglich käme das Ganze allerdings aus Süddeutschland, wo man in Modellen die Kreuzigung Jesu oder den Alltag der Bergleute darstellte. Die Flaschen sollten die Kunstwerke vor dem Ruß der damals gerade erfundenen Petroleumlampe schützen. "Und als die Seefahrer sich aufs Meer hinaus wagten, übernahmen sie diese Tradition", weiß Schultz.

Viel Fingerspitzengefühl nötig

Eine Tradition, die ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl voraussetzt. "Jedes Schiff ist eine neue Herausforderung." Jedes Mal frage er sich, wie er das Schiff am praktischsten zerlegen könne, nur um es dann in der Flasche wieder zusammenzusetzen. "Oft muss man sich die Werkzeuge sogar selber bauen, weil es sie so fein nicht gibt", erklärt Schultz. Aber da hört der Erfinderreichtum noch nicht auf. "Man entwickelt immer neue Techniken. So habe ich zum Beispiel die Schultz'sche Schüsseltechnik erfunden." Dabei werde das Deck erst in der Flasche in den Rumpf gesetzt.

Beim Material setzt er sich keine Grenzen. "Bei manchen ist Kunststoff verpönt, aber ich nehme fast alles", sagt er. Doch ein paar Grundsätze gebe es auch bei ihm: "Kein Eisen, weil das Rost ansetzt. Und alles, was man verwendet, muss knochentrocken sein, damit nichts sein Eigenleben entwickelt." Vorsicht sei auch mit Sekundenkleber geboten, wegen der Dämpfe, die dieser entwickelt. "Sonst fährt das Schiff nachher durch den Nebel." Ganz passend wäre das vielleicht für das exotischste Modell gewesen, das Schultz je gebaut hat: der Fliegende Holländer. Dabei habe er Knochen vom Hund, Pferd und Kalb abgekocht, trocknen lassen, und dann in gespenstische Form gebracht. "Ein Buddelschiff aus Knochen, das ist auch etwas Einmaliges, soweit ich weiß", sagt er.

Sein Faible für die Seefahrt sei schon früh absehbar gewesen. "Wenn man sich meine Kinderzeichnungen von früher anguckt, dann sind da auch schon sehr häufig Segelschiffe vertreten." Richtig stark sei die Zuneigung aber erst geworden, als er seiner Frau wegen nach Stuttgart gezogen ist. "Ich glaube, wenn du aus deiner Heimat wegziehst, interessierst du dich dann oft noch mehr für deine Wurzeln", sagt er. Und mit seinem maritimen Hobby könne er eben auch ein bisschen dieses Heimweh kompensieren.