Für die Badeseen im Landkreis Verden, an denen die Corona-Regeln auch eingehalten werden müssen, gilt: Die Wasserqualität ist derzeit gut bis sehr gut. (Björn Hake)

Die Freibäder in der Region haben entweder wieder auf oder sie öffnen in Kürze – allerdings können sie wegen der Corona-Pandemie nicht uneingeschränkt öffnen. Für die Badegäste bedeutet das, dass sie gewisse Restriktionen in Kauf nehmen müssen. Das gilt natürlich auch für das Baden in den Seen im Landkreis Verden. „Es gelten bei der Nutzung von EU-Badestellen einschließlich Strand und Liegewiese die Abstandsregelungen und Hygieneregeln wie für den übrigen öffentlichen Raum“, betont der Landkreis Verden daher.

So gelte auch für den Blender See, den Oyter See, den Otterstedter See und den Steberger See: Größere Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Für die Nutzung von Toiletten und eventuell weiterer an der Badestelle vorhandener Infrastruktur (Spielplätze, Kiosk, Duschen) gelten die Regelungen wie für vergleichbare Einrichtungen an anderen Orten.

Die Frage, ob das Wasser selbst bei Belastung durch Badende eine mögliche Infektionsquelle mit dem Coronavirus darstellt, hat das Umweltbundesamt in einer Stellungnahme laut der Kreisverwaltung so beantwortet, „dass das Risiko, aufgrund des Badens in einem EU-Badegewässer an SARS-CoV-2 zu erkranken, gering ist“.

Was die vier zugelassenen Badeseen im Landkreis Verden angeht, da hat die Kreisverwaltung nun Anfang Juni die ersten bakteriologischen Untersuchungen absolviert, die bis Mitte September alle vier Wochen wiederholt werden. Demnach sind derzeit alle vier Seen zum Baden geeignet, erklärt die Kreisverwaltung. Aber: „Die Entscheidung über eine Freigabe des Badegewässers zum Baden liegt bei der zuständigen Gemeinde beziehungsweise dem Campingplatzbetreiber.“ Die Wassertemperatur der Seen lag zum Zeitpunkt der Messung bei 18 bis 20 Grad Celsius.

Die Gewässer einzeln betrachtet

Der Blender See hat laut Kreisverwaltung die zweitbeste von vier Wasserqualitätsstufen. Er ist der Rest eines früheren Weserarms und erstreckt sich über einen Kilometer entlang des östlichen Ortsrands Blenders. Mit 6,3 Hektar ist er eines der kleinsten Wasserschutzgebiete Deutschlands. Die maximale Tiefe des Sees beträgt 3,2 Meter. Der flache Uferbereich ist mit einer Kette als Nichtschwimmerbereich gekennzeichnet. Höhere E. coli-Nachweise hatten zum Ende der Badesaison 2016 zu einer Abwertung der Qualitätseinstufung von „Ausgezeichnet“ auf „Gut“ geführt.

Dem Otterstedter See wird eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. Das auch als „Pastorensee“ bekannte Gewässer liegt einen Kilometer südöstlich von Ottersberg in einem Wochenendhausgebiet. Der See ist 4,5 Hektar groß und hat eine maximale Tiefe von elf Metern. Die öffentliche Badestelle befindet sich am Ostufer des Sees. Die Untersuchungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen für den Otterstedter See laut Kreisverwaltung zwar eine überwiegend gute bakteriologische Badegewässerqualität aus, die jedoch nicht den ökologisch bedenklichen Zustand aufzeige.

Wie berichtet, gibt es im See immer wieder Massenentwicklungen an Blaualgen. „Ein Massenvorkommen an Makroalgen oder Phytoplankton wurde in den zurückliegenden vier Jahren beobachtet, daher wird das Potential für eine Massenvermehrung aktuell als erhöht eingeschätzt“, erklärt die Kreisverwaltung. Wie berichtet, hatte die Ottersberger Politik Ende Februar eine weitere Behandlung des Sees mit dem Mittel Bentophos genehmigt, um das Blaualgenproblem in dem Gewässer zu lösen.

Der Oyter See entstand nach Angaben aus dem Kreishaus in den 1930er-Jahren durch Bodenabbau für den Autobahnbau. Der 23 Hektar große See ist ein Kilometer lang, 130 bis 400 Meter breit und im westlichen Teil bis zu 14 Metern tief. Die Badestelle liegt am Ostufer in der Nähe des Campingplatzes. Auch ihm wird eine ausgezeichnete Badegewässerqualität bescheinigt. Auch in ihm wurde in den vergangenen vier Jahren ein Massenvorkommen an Makroalgen oder Phytoplanktom beobachtet.

Auf der sogenannten Wakeboardanlage, die es am Oyter See seit dem vergangenen Jahr gibt und die diverse Wassersportarten bereithält, müssen ebenfalls die Corona-Regeln beachtet werden. Nähere Informationen dazu gibt es beim Betreiber unter der Internetadresse www.wakegarden-oyten.de.

Ganz anders der Stedeberger See: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre weisen nach Angaben des Gesundheitsamts für den Stedeberger See eine sehr gute bis gute bakteriologische Badegewässerqualität aus. Er liegt in der Gemeinde Dörverden und ist über die B 215 zu erreichen, von der eine Stichstraße nach Süden zum Badesee führt. Die Badestelle, ein 30 Meter langer Sandstrand, ist nur für Nutzer des Campingplatzes im Südosten des Sees zugänglich. Die maximale Tiefe des 14 Hektar großen Sees beträgt neun Meter. „Es liegen keine Einleitungen oder Nutzungen vor, die eine hygienische Beeinträchtigung der Badegewässerqualität befürchten lassen würden“, erklärt die Kreisverwaltung.

Zur Sache

Bakterien in den Gewässern

Die Überwachung von Badegewässern findet laut Kreisverwaltung nach hygienisch-mikrobiologischen Gesichtspunkten anhand von Indikatorbakterien statt, die zusammen mit Krankheitserregern über fäkale Einträge wie Abwassereinleitungen in die Gewässer gelangen. Dabei sind Indikatoren wie Escherichia coli (E. coli) und intestinale Enterokokken selbst in der Regel harmlose Bewohner des menschlichen Darmes. In den Gewässern seien die durch sie angezeigten Krankheitserreger in der Regel nicht vermehrungsfähig, wohl aber entsprechend der Wassertemperatur und der Abwasserbelastung eine Zeit lang überlebensfähig.

„Bei Überschreitung definierter Konzentrationen dieser Indikatoren wird die Präsenz von Krankheitserregern fäkaler Herkunft in Konzentrationen angenommen, die die Gesundheit badender Personen gefährden“, heißt es aus dem Kreishaus. Die Grenzwerte liegen bei E. coli-Bakterien bei 1800 pro 100 ml Wasser, bei den Enterokokken bei 700, alle Konzentrationen liegen derzeit im unteren zweistelligen Bereich, lediglich im Oyter See ist die Belastung mit 76 gemessenen E. coli-Bakterien in 100 ml etwas höher als in den anderen Badeseeen.