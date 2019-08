Nichts getan hat sich seit Ende vergangenen Jahres auf dem Gelände an der Steuben-Allee, auf dem die Reset Church ein Kirchengebäude mit Gemeindezentrum bauen möchte. So weit wären die Eziden im Landkreis Verden gerne, sie suchen nach wie vor noch ein geeignetes Grundstück für ein Gemeindehaus und probieren es derzeit in Thedinghausen. (Björn Hake)

Mit der Reset Church, die dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden angehört, arbeitet eine Achimer Glaubensgemeinschaft schon seit Jahren daran, ein neues Domizil zu bekommen. Die international christlich geprägte Kirchengemeinde, die noch an der Brückenstraße in Achim-Uesen ansässig ist, hatte dafür ein Grundstück an der Steuben-Allee gekauft, wo nach wie vor ein modernes Gemeindehaus entstehen soll. Seit Oktober 2018 liegt nach einigen Verzögerungen die Baugenehmigung vor, seitdem ist aber nichts auf dem Areal passiert.

„Der Zeitplan hat sich ein wenig nach hinten verschoben, weil wir noch immer in den Vergabeverhandlungen mit den Firmen und in den Gesprächen mit der Bank bezüglich der Baufinanzierung sind“, erklärt Pastor Benjamin Sawadsky zum derzeitigen (Still-)Stand des Neubauvorhabens. Ansonsten sei alles wie gehabt: „Wir wollen sehr gerne noch in diesem Jahr in den Rohbau starten. Aber für uns gilt: Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“ Ursprünglich hatte die Reset Church damit geliebäugelt, dass sie im besten Fall schon Weihnachten dieses Jahres den Bau nutzen kann.

Das Achimer Büro GME Architekten gibt die Bauzeit aktuell mit 2019 bis 2020 an. GME plant auf dem ehemaligen Gelände der Steubenkaserne ein neues Kirchengebäude mit Gemeindezentrum, das den Eingang des Steubenquartiers demnach „maßgeblich mit beeinflussen“ wird. Die Gemeinde der Reset Church, deren einziger fester Angestellter Pastor Sawadsky ist, möchte ihr neues Gebäude für kulturelle Veranstaltungen sowie Feiern auch für Mitbürger, die nicht der Freien Christengemeinde angehören, öffnen.

Auf den rund 1800 Quadratmetern Nutzfläche, wo noch immer einsam ein Bagger hinter einem Bauzaun steht, sollen neben einem großen Kirchensaal Räume für die Freizeitgestaltung, für die Betreuung von Kindern, ein Café, sowie Büroräume entstehen. Platz, den die Reset Church für ihre Gemeindemitglieder und ihre Aktivitäten dringend benötigt und den das jetzige Domizil – ein altes Bauernhaus – nicht mehr hergibt. Rund zwei Millionen Euro soll der Bau nach Angaben der Reset Church kosten, mit einer Menge Eigenleistung soll die Finanzierung gestemmt werden.

Antrag an den Gemeinderat

Noch immer kein Grundstück hat dagegen die Ezidische Gemeinde zu Achim und Verden gefunden, die es seit 2014 gibt. So lange sucht der Verein im Kreisgebiet eine Versammlungsstätte für kulturelle und religiöse Veranstaltungen. Oder zumindest ein Grundstück, auf dem ein Gemeindehaus entstehen könnte. Nun probieren es die Eziden in Thedinghausen: Der Gemeinderat befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 22. August (ab 19.30 Uhr im Dörphus Wulmstorf), mit dem Anliegen des Vereins, der rund 130 aktive Mitglieder hat.

Die Funktion der Vorsitzenden haben derzeit der Thedinghauser Ratsherr Yasar Burc (SPD) sowie Meyrem Ates inne und ihnen liegt ein Gemeindezentrum für die rund 2500 Eziden, die es im Kreis Verden geben soll, am Herzen. „Während Christen hier die Möglichkeit des Anschlusses an entsprechende Gemeinden haben, ist die Situation für Eziden insoweit komplizierter, weil die Religion eine Organisation wie bei den Christen nicht kennt“, heißt es im Antrag. Allerdings funktioniere die ezidische Religion nur über die Gemeinschaft und ein Gemeindehaus könne dem Erhalt der Rituale und Gebräuche der Religion dienen.

„Darüber hinaus soll dies ein Ort werden, welcher die Integration der Eziden fördert“, sagt der Vereinsvorstand. Die Gemeinde sei offen gegenüber allen Interessierten, die in der Versammlungsstätte willkommen seien. Eziden, auch Yeziden genannt, sind Kurden. Nach Angaben der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sei ihr Hauptsiedlungsgebiet der Nordirak, seit 1983 kämen Eziden nach Deutschland. Die Geschichte der Eziden sei eine Verfolgungsgeschichte. Vom Verein heißt es dazu: „Die Gemeinschaften in Deutschland sind die Folge der früheren Verfolgungswellen, Deutschland sei nicht zuletzt aufgrund entfernterer, verwandtschaftlicher Beziehungen in besonderem Maße Ziel von ezidischen Flüchtlingen.“

Der Verein benötigt ein Areal mit rund 5000 Quadratmetern Fläche für ein Gemeindehaus, das nach Ansicht der Verwaltung in Misch- und Dorf- sowie ausnahmsweise auch Industriegebieten zulässig wäre. Passende und zulässige Flächen oder Bestandsbauten konnte sie aber nicht ausfindig machen, erklärt die Verwaltung. Der Rat müsste demnach einen Bebauungsplan aufstellen, wolle er dem Wunsch der Eziden entsprechen.