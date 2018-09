Die Dea hat bereits Erfahrung mit dem Einsatz von Vibro-Trucks. 2015 etwa waren die Fahrzeuge im Flecken Langwedel unterwegs. (Strangmann)

Landkreis Verden. Die Deutsche Erdoel AG (Dea) plant im Januar und Februar 2019 seismische Messungen in vier Landkreisen, betroffen sind davon auch Gebiete im Landkreis Verden. „Diese Messungen sollen das bereits bestehende Modell des geologischen Untergrundes durch bislang fehlende Details ergänzen. Dann können vorhandene Erdgaspotenziale weitaus besser als heute bewertet, unnötige Bohrungen vermieden und in der Folge die Belastungen von Mensch und Natur weiter minimiert werden“, erklärt das Unternehmen den Grund für dieses Messungen.

Diese sollen den Planungen zu Folge im Landkreis Verden auf Gebieten der Stadt Achim, der Flecken Langwedel und Ottersberg, der Samtgemeinde Thedinghausen und der Gemeinde Oyten erfolgen. Auch die Samtgemeinde Sottrum ist betroffen, jedoch nur mit etwa 200 bis 300 Metern, wie Dea-Sprecher Heinz Oberlach verrät. Anhand dieses Beispiels wolle er deutlich machen, dass es sich keineswegs um flächendeckende Messungen handelt, sondern nur kleine Bereiche untersucht werden sollen.

Das Verfahren bei den Messungen erklärt die Dea wie folgt: Sogenannte „Vibro-Trucks“, die sich im Messgebiet überwiegend auf öffentlichen Straßen und Wegen bewegen, senden kurzzeitig Schallwellen in die Tiefe. Spezielle Erdmikrofone (Geophone) zeichnen die von den Schichten im Untergrund reflektierten Wellen auf. Die kabellosen Geophone werden vor den Messungen am Rande der von den “Vibro-Trucks“ genutzten Fahrtrouten in den Boden gesteckt und nach der Messung wieder eingesammelt. „Prinzipiell funktioniert das Verfahren wie eine medizinische Ultraschalluntersuchung beziehungsweise wie ein in der Schifffahrt eingesetztes Echolot“, heißt es vom Unternehmen.

Die Messungen sollen in der Regel tagsüber von Montag bis Sonnabend über die Bühne gehen. Durch das Erzeugen der benötigten Schallwellen entstehen vor Ort zum einen deutlich wahrnehmbare Motorengeräusche. Zum anderen können in der unmittelbaren Nähe der Fahrzeuge leichte Vibrationen an der Oberfläche zu spüren sein, lässt die Dea verlauten und will darauf hingewiesen haben, dass bei allen Arbeiten und Messungen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände und -maßnahmen eingehalten, überwacht und dokumentiert werden. Schwingungsmessgeräte sollen zudem dafür sorgen, dass die Messungen vor Ort sofort gestoppt werden, wenn sich die gemessenen Schwingungen den zulässigen Grenzwerten nähern.

Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit dieser Technologie. Zur Vorbereitung sei durch ein Forschungsinstitut in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden bereits ein sogenannter „Umweltfachbeitrag“ erstellt worden. Die grundsätzliche Erlaubnis für die Aufsuchungsarbeiten im Messgebiet habe das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) der Dea erteilt. Den für die geplanten seismischen Messungen notwendigen Hauptbetriebsplan reiche sie in diesen Tagen zur Genehmigung beim LBEG ein, das dann auch die „Träger öffentlicher Belange“ – betroffene Kommunen und Landkreise – am Verfahren beteiligt.

Parallel zum behördlichen Genehmigungsverfahren holen Mitarbeiter eines von Dea beauftragten Unternehmens bei Ämtern sowie privaten Grundeigentümern in den kommenden Wochen individuelle Erlaubnisse ein, damit einzelne Straßen, Wege und Flächen für die Messungen betreten beziehungsweise befahren werden dürfen.

Umfangreiche Informationen über das Projekt sowie aktuelle Meldungen und Termine finden Interessierte im Internet unter www.seismik-unterweser.de.