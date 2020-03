Rolf-Christian Weder war 1970 als Prokurist ins Unternehmen eingetreten und hat es 1989 gekauft. (Fotos: FOCKE STRANGMANN)

Dämmstoffe, Fassadenpaneele, Eternitplatten. Im Baustoffzentrallager der vor 100 Jahren gegründeten Marquart Baustoffvertriebs GmbH im Gewerbegebiet Achim-Ost finden sich neben einem modernen Bürogebäude in großen Hallen und auf 12 000 Quadratmetern Freifläche die mehr als 30 Kernprodukte des „einzigen deutschen Baustoffimporteurs mit einem besonders tiefen Sortiment“. Angesichts eines ständigen Wechsels am Markt müsse man findig sein und immer wieder neue Ideen entwickeln, weiß Gesellschafter Rolf-Christian Weder, denn: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, müssen wir viel verändern“. Habe man zum Beispiel in den 1990er-Jahren noch Glasbausteine und Schilfrohrmatten in großem Stil verkauft, würden diese Artikel heute kaum noch nachgefragt.

Seine Sortiments-Schwerpunkte vertreibt das Unternehmen unter verschiedenen Eigennamen nur an den Baustoff-Großhandel: Die Bezeichnung „Martinit“ steht dabei für Faserzement-Wellplatten, „Bitumit“ für Dachbahnen und „Rubbernit“ für Bautenschutzmatten. Zahlreiche weitere Artikel ergänzen das Angebot, machen den Importeur zum interessanten Partner des nationalen, aber auch des internationalen Baustoffhandels. Zurzeit besonders im Trend: Polyurethan-Produkte und Geotextilien. Eine enge Zusammenarbeit besteht zum in unmittelbarer Nähe gelegenen Schwesterunternehmen Emalux, einer Dispersions-Farbenfabrik, die vom jüngsten Sohn, Andreas Weder, geleitet wird. Zudem unterstützt er als Mitgesellschafter die Marquart Baustoffvertriebs GmbH mit seinen EDV-Kenntnissen und hält das Warenwirtschaftssystem auf dem aktuellen Stand. Oliver Weder indes verantwortet als geschäftsführender Gesellschafter die Themen Finanzen, Kundengewinnung und Logistik in der Marquart Baustoffvertriebs GmbH.

„Als Baustoff-Sortimenter bieten wir auch kombinierte Kleinstmengen verschiedener Produkte an“, informiert Rolf-Christian Weder, der 1970 als Prokurist ins Unternehmen eingetreten war und es 1989 gekauft hat. Dadurch spare der Kunde sowohl Lagerkosten als auch wertvolle Zeit, da er die benötigten Artikel nicht von unterschiedlichen Werken abholen muss. „Ein Lieferant, eine Rechnung für zum Beispiel fünf Produkte“; auch der Verwaltungsaufwand werde auf diese Weise auf ein Minimum reduziert.

Sein profundes Wissen um Produkte und Märkte hat der Unternehmer nach eigenem Bekunden nicht zuletzt auf seinen Reisen als Importeur erworben. „Auf den Messeplätzen in Schanghai, Las Vegas, Moskau und Tel-Aviv entdeckt man häufig etwas Neues, beispielsweise ein Sortiment, das im Kommen, im deutschen Markt aber bisher nicht etabliert ist“.

Um den Abnehmern über noch kürzere Reaktionszeiten und eine schnellere Warenverteilung einen optimierten Service bieten zu können, sei auf dem Firmengelände nahe der Autobahn 27 der Bau einer weiteren Halle geplant, erklärt Eike Redenius, seit Anfang des Jahres jüngstes Mitglied in der Geschäftsführung und zuständig für Einkauf und Vertrieb. Die Fertigstellung des Gebäudes sei zum Ende des Jahres vorgesehen und das Unternehmen damit für die Zukunft optimal aufgestellt. Zudem sei das letzte Geschäftsjahr aufgrund der gut laufenden Baukonjunktur und des milden Winters mehr als zufriedenstellend ausgefallen.

Rolf-Christian Weder, der gleichzeitig als Vorsitzender des Vereins Bremer Baustoffhändler und im Wirtschaftsbeirat der Stadt Achim als Existenzgründungsberater agiert, sieht darüber hinaus gut geschulte und motivierte Mitarbeiter im Zentrum der Unternehmensführung. So wurden im Laufe der vergangenen 45 Jahre mehr als 50 junge Leute erfolgreich zu Groß- und Außenhandelskaufleuten ausgebildet, dabei intensiv begleitet und in ihrer Arbeit wertgeschätzt. Anerkennung trage enorm zum Wohlbefinden und damit auch zur Mitarbeiterbindung bei, ist der 75-Jährige überzeugt. Aktuell sind in der Marquart Baustoffvertriebs GmbH zehn Menschen beschäftigt, sieben im kaufmännischen Bereich, drei im Lager und in der Fahrbereitschaft. Spediteure und zwei eigene Lkw dienen der zügigen Belieferung des umfangreichen Kundenstammes in ganz Deutschland.

In seinen Rückblick auf die Vergangenheit bezieht Rolf-Christian Weder auch den Abstecher des Hauses in den Osten Deutschlands ein. Die seinerzeit in Chemnitz gegründete Niederlassung musste 1997 wieder geschlossen werden; die Verluste, die sich dadurch ergeben hatten, seien inzwischen jedoch verschmerzt. „Wertvolle Erkenntnisse ziehen wir auch aus Niederlagen, aus der Beobachtung der Mitbewerber, unserer Kunden und der Medien“, hegt der Senior Visionen für die Zukunft. „Bald wird mit Recycling-Rohstoffen energetisch gebaut, und mehr Grün sowie Hofgärten mit Gemüse und Obst werden das Stadtbild positiv verändern“. Beyond Meat werde exzessiven Fleischkonsum verdrängen, weniger Muskelkraft und mehr Freizeit das Arbeitsleben dominieren. „Wer sich über die Zukunft keine Gedanken macht, der hat keine Zukunft“, regt Weder zum Nachdenken an und sieht überall auf der Welt Chancen für einen positiven Wandel.