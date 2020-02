Diakonin Melanie Tomforde gehört seit elf Jahren dem Vorbereitungsteam für die 2-nach-6-Gottesdienste an und leitet dieses inzwischen auch. (Björn Hake)

Der Start war ein unglaublich großer Erfolg gewesen. Als im Februar 2000 die St.-Petri-Kirchengemeinde erstmals zu einem 2-nach-6-Gottesdienst in die Kirche einlud, kamen fast 300 Besucher. Ganz so viele Menschen schauen nun zwar nicht mehr vorbei, wenn an jedem zweiten Sonntag im Monat diese besondere Gottesdienstform stattfindet, aber das Angebot kommt auch nach 20 Jahren weiterhin gut an. Diesen runden Geburtstag möchte die Kirchengemeinde nun mit einem Jubiläums-2-nach-6-Gottesdienst am Sonntag, 9. Februar, feiern.

Vor 20 Jahren war es ein Team um den damaligen Pastor Detlef Beneke gewesen, das sich Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Gottesdienst aussehen müsste, zu dem sie selbst gerne kommen und auch bedenkenlos Freunde und Nachbarn einladen können, die mit Kirche wenig am Hut haben. Dabei sollte auch der Wunsch von einigen Gemeindemitgliedern berücksichtigt werden, dass es regelmäßig Abendgottesdienste als zusätzliches Angebot geben sollte. Das Team entwickelte ein Konzept mit aktuellen Themen, Theater, Interviews, modernen Liedern, musikalischen Gästen, Moderation, Deko und Bistro.

Grundkonzept hat Bestand

„An diesem Grundkonzept hat sich bis heute kaum etwas verändert. Aber die technischen Möglichkeiten zur Gestaltung sind inzwischen ganz andere“, erzählt Diakonin Melanie Tomforde, die vor elf Jahren zum Vorbereitungsteam stieß und dieses inzwischen leitet. Aktuell gehören diesem 13 Menschen an, mit Prädikantin Ulrike Hoffmann sogar noch ein Mitglied der ersten Stunde. Das Team trifft sich regelmäßig, um die Themen für die Gottesdienste zu besprechen und Konzepte zu erarbeiten.

An der Umsetzung sind dann aber noch deutlich mehr Menschen beteiligt. Für die Predigt sorgen neben Tomforde und Hoffmann im Wechsel auch Pastor Hans-Jürgen Strübing und Prädikantin Ingrid Rojem. In der Band Crossbeatz, die für die musikalische Begleitung sorgt und sich extra für diese Gottesdienstform gebildet hat, spielen rund 20 Mitglieder – zwischen zwölf und 65 Jahren. „Eine Mehrgenerationenband also“, sagt Tomforde.

Ebenso bunt gemischt sei im Übrigen auch das Publikum bei den 2-nach-6-Gottesdiensten. Prinzipiell sei das Konzept natürlich darauf ausgelegt, dass vor allem auch Jüngere eine „Brücke zum Glauben finden“, aber der „treueste Fan“ sei etwa eine 85-Jährige. Zudem nutzen nicht nur Oytener den Gottesdienst zu späterer Stunde, auch aus Achim oder Ottersberg seien immer wieder Besucher in der St.-Petri-Kirche.

Moderner Gottesdienst

Aber wo liegen die Unterschiede zu den klassischen Gottesdiensten? Gesungen werden moderne christliche Songs, außerdem gibt es zum Beispiel mit den Interviews besondere Bestandteile und im Nachgang findet immer noch ein Bistro statt. „Und die Predigten sind mehr von Alltagsthemen ausgehend“, erzählt Tomforde. Häufig gehe es dabei um Aspekte der Lebensgestaltung, etwa wie man Stress bewältigen kann oder wie Menschen miteinander umgehen sollten. „Die Kirche muss sich immer neue Wege suchen“, sagt die Diakonin, der es aber auch wichtig ist zu betonen, dass der 2-nach-6-Gottesdienst keinesfalls eine Konkurrenz zum sonstigen Angebot der Gemeinde darstellt. „Eben diese Vielfalt ist ein Schatz.“

Bleibt die Frage, wie es denn eigentlich zu dem Namen 2-nach-6-Gottesdienst gekommen ist? Das weiß Tomforde natürlich nur aus Erzählungen. Entstanden sei er in Anlehnung an den Namen der NDR-Talkshow 3-nach-9. Beim speziellen Gottesdienst zum 20-Jährigen wird das Thema „Zeit“ im Mittelpunkt stehen. Nicht ohne Grund, denn so war es auch bei der Premiere 2000. „Aber dieses Mal wird es ganz anders umgesetzt“, verspricht Tomforde. Auf welche Weise, das erfahren Interessierte am 9. Februar, los geht es natürlich um 18.02 Uhr. Und vielleicht dürfen sich die Beteiligten angesichts des besonderen Anlasses ja auch auf ähnlich viele Besucher freuen wie vor 20 Jahren.



Das Vorbereitungsteam kann immer Verstärkung gebrauchen. Wer Lust hat, an der Entstehung der 2-nach-6-Gottesdienste mitzuwirken, kann sich an Tomforde per Mail an melanie.tomforde@evlka.de wenden.