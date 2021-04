25 Jahre nach der Vereinsgründung wird der Touristikverband Landkreis Rotenburg von Hartmut Leefers und dem Team der Geschäftsstelle mit Ingrid Krause, Petra Welz, Verena Henke und Udo Fischer (von rechts nach links) geführt. (Tourow Rotenburg)

Landkreis Rotenburg. Mit dem Ziel, die Fremdenverkehrsarbeit in der Region zu stärken und effektiver zu gestalten, ist der Touristikverband Landkreis Rotenburg (TouROW) am 1. April 1995 an den Start gegangen. Auf Initiative des damaligen Landrats Wilhelm Brunkhorst löste der neu gegründete Verein die bisherige Heide-Wümme-Oste Fremdenverkehrsgesellschaft GbR ab. Die Vereine vor Ort sollten besser unterstützt und die überörtliche Werbung forciert werden. Auch versprach man sich vom Verein eine Mitarbeit zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur für den gesamten Landkreis Rotenburg. 25 Jahre später können die mittlerweile Verantwortlichen ein positives Jubiläums-Resümee ziehen. „Wir können feststellen, dass dieses Vorhaben erfolgreich geglückt ist“, freut sich TouROW-Vorsitzender Hartmut Leefers.

Zwar zähle der Landkreis Rotenburg nicht zu den bekannten Urlaubsregionen in Niedersachsen und Deutschland, dennoch sei man als Flachland-Wanderregion in vielen Teilen Deutschlands bekannt und sehr beliebt. Auch werde die Arbeit der Geschäftsstelle von vielen sehr geschätzt, betont Leefers. Der Touristikverband versteht sich derweil als erster Ansprechpartner und Anlaufstelle für touristische Angelegenheiten im Landkreis Rotenburg. „Wir fungieren als Entwickler und Gestalter freizeitorientierter Angebote, aber auch als Berater und Unterstützer der örtlichen Vereine sowie als Netzwerker für überregionale Verbände“, wie es Leefers ausdrückt.

Verbund mit starken Partnern

Außerdem zeichnet der TouROW laut eigenem Profil sich verantwortlich für die touristische Öffentlichkeitsarbeit und gibt dabei zahlreiche Printprospekte und Broschüren heraus. Auch entwickelt er digitale Webpräsenzen für die touristischen Angebote im Landkreis Rotenburg. "Das alles erfolgt im Austausch und in der Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung, den Kommunen sowie den vielen touristischen Partnern in der Region", erklärt Leefers. Hauptziel des Vereins sei es, Urlaubern, Tagesgästen, Naherholungssuchenden und den Bürgern des Landkreises attraktive Urlaubs- und Freizeitangebote zu bieten. "Dabei legen wir Wert auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Tourismusangebote, die mit der Natur, unserer Region und den verschiedenen Interessengruppen im Einklang stehen“, ergänzt Leefers.

Die große Nachfrage an den vielen Radrouten, den Melkhüs sowie der sogenannten "Nordpfade-Wanderregion", die allesamt vom TouROW initiiert und umgesetzt worden sind, zeigen, wie beliebt die Region inzwischen bei Natur- und Aktivurlaubern aus nah und fern sei. „Seit unserer Gründung ist viel im Tourismus passiert. Wir und der Tourismus haben sich in den Jahren stetig weiterentwickelt. Es war nicht immer einfach, aber wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit unseren rund 90 Mitgliedern erreicht haben", zeigt sich Leefers mit der Entwicklung zufrieden und richtet seinen Dank insbesondere an das "sehr engagierte Team in der Geschäftsstelle" an der Harburger Straße in Rotenburg, das sich für die Tourismus- und Freizeitentwicklung im Kreisgebiet und darüber hinaus einsetze“.

Weitere Informationen zu den touristischen Angeboten im Landkreis Rotenburg gibt es im Internet unter www.freizeit-row.de, www.tourow.de und unter www.nordpfade.de.