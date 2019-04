Die Feldlerche, eine der volkstümlichsten Singvogelarten, zieht sich in Deutschland immer mehr zurück. Auch andere Brutvögel sind statistisch nur noch selten in diesen Gefilden unterwegs. (NABU dpa/lbn)

Um viele Brutvögel wie etwa Feldlerche oder Kiebitz ist es in Deutschland schlecht bestellt. Fritz Ibold, Vogelkundler aus Ottersberg, kann aus Erfahrung ein Lied davon singen. Der Hobby-Ornithologe hat aus seinem Wohnzimmer den besten Blick in das Ottersberger Schäfermoor und kann den traurigen Rückzug dieser Vögel folglich live miterleben. „Es gibt auf den Wiesen kaum noch Insekten, daher ziehen sich die Vögel zurück“, hat Ibold auch gleich eine Erklärung parat.

Eigentlich Grund genug für den Tierfreund, sich an der größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands zu beteiligen, die der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen vom 10. bis 12. Mai unter dem Titel „Stunde der Gartenvögel“ veranstaltet. Wer in Niedersachsens Gärten und Parks fliegt und piept, soll diese Studie zeigen. Die Teilnehmer sollen eine Stunde lang Vögel beobachten, zählen und an den Nabu melden. Eine Aufgabe, die Ibold als langjähriger Brutvogelkartierer für den Naturschutz quasi auf den Leib geschneidert ist. In diesem Jahr findet die insgesamt 15. Auflage der Mitmachaktion aber ohne den erfahrenen Vogelkundler statt. „Bei der letzten Winterzählung habe ich noch mitgemacht, aber man bekommt vom Nabu kein Ergebnis. Damit bin ich nicht einverstanden“, erklärt Ibold, der dieses Versäumnis bei der nächsten Versammlung des ornithologischen Arbeitskreises im Verdener Niedersachsenhof aber thematisieren möchte.

Ibold, der seit 2003 in den Niederungen des sogenannten „Nassen Dreiecks“ unterwegs und besonders häufig im Gebiet am Wümme-Nordarm anzutreffen ist, hält die landwirtschaftlichen Aktivitäten auf Feld und Flur für die Ursache des drastisch sinkenden Brutvogelbestands. „Diese Vogelarten sind bundesweit um 80 Prozent zurückgegangen“, weiß der 85-Jährige und fügt hinzu: „Walzen, Dünger und Gülle sind halt nichts für Bodenbrüter.“ Immerhin gibt es doch noch ein paar Exemplare der Feldlerche im Flecken Ottersberg. Zwischen dem Otterstedter See und Eckstever, wo Ibold ebenfalls Vogel-Monitoring betreibt, gebe es noch drei Brutpaare der Feldlerche und einige Kiebitze.

Auch Gebäudebrüter leiden

Sorgen bereiten dem Nabu seit einigen Jahren derweil auch Gebäudebrüter und insektenfressende Vögel wie beispielsweise Rauch- und Mehlschwalben. „Diese finden durch das Insektensterben immer weniger Nahrung und durch Gebäudesanierungen auch immer weniger Wohnraum", weiß Philip Foth vom Nabu Niedersachsen anhand der jüngsten Studien aus sicherer Quelle. Bereits zwischen 2017 und 2018 seien die Bestände dieser beiden Vogelarten in Niedersachsen um 14 Prozent (Rauchschwalbe) und zehn Prozent (Mehlschwalbe) zurückgegangen. „Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich das Vorkommen in diesem Jahr entwickelt“, hofft Foth auf baldige Besserung.

Seit der ersten Vogelzählung im Jahr 2005 seien beide Arten um etwa die Hälfte zurückgegangen. Dies zeige laut Foth die Auswertung aus 15 Jahren 'Stunde der Gartenvögel'. „Betroffen sind allerdings auch alle anderen Gartenvögel, die für ihre Jungaufzucht auf Insekten angewiesen sind“, erklärt Philip Foth weiter. Dazu gehören gern gesehene Vögel wie Kohl- und Blaumeise sowie Rotkehlchen, die allesamt seltener anzutreffen sind. "Wir warten gespannt auf die diesjährigen Ergebnisse, um zu sehen, welche Entwicklungen festgestellt werden können.“ Von den 15 häufigsten Gartenvögeln in Niedersachsen wiesen 2018 nur der Haussperling und die Ringeltaube eine Zunahme auf.

Hohe Beteiligung im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Nabu allein in Niedersachsen fast 7000 Menschen bei der „Stunde der Gartenvögel“ ehrenamtlich Daten erhoben und dadurch wichtige Informationen darüber geliefert, wie es den verschiedenen Vogelarten geht. Insgesamt erfolgten laut Foth aus über 4300 Gärten Meldungen zu Vogelvorkommen. Wer sich an der „Stunde der Gartenvögel“ beteiligen möchte, braucht nur ein ruhiges Plätzchen im Garten oder im Haus. Von jeder Vogelart wird die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt wird. Die Beobachtungen können im Internet unter www.stundedergartenvoegel.de und mit der kostenlosen Nabu-Vogelführer-App gemeldet werden. Meldeschluss ist der 20. Mai. Die kostenlose Rufnummer 0 80 0 / 1 15 71 15 zum Melden ist am 11. und 12. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr geschaltet.

Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden.