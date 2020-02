Gleich in zwei Fällen haben betagte Autofahrer an diesem Wochenende in Oyten die Polizei auf den Plan gerufen, weil sie jeweils bei Ein- und Ausparken andere Fahrzeuge beschädigt haben. Eine 81-jährige Frau aus Oyten wollte demnach am Freitag mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in eine Parklücke fahren. Dabei stieß sie zunächst gegen einen Pkw, der dort bereits geparkt war. Anschließend touchierte sie eine Standlaterne und einen Baum. Beim späteren Ausparken stieß sie dann noch gegen einen Wagen, der gegenüberliegend abgestellt war. Insgesamt verursachte die Frau einen Schaden von 8500 Euro.

Prüfung der Fahreignung

Am Sonnabendmittag dann hat ein 83-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes beim Ausparken einen Mercedes beschädigt, der neben seinem Fahrzeug stand. Zwei Mal sei er dagegen gefahren und habe einen Schaden von rund 5300 Euro verursacht. Im dritten Anlauf gelang dem 83-Jährigen der Ausparkversuch, woraufhin er sich unmittelbar vom Unfallort entfernte. Durch aufmerksame Zeugen konnte die hinzugerufene Polizei den flüchtigen Unfallverursacher ermitteln. Die Polizei lässt nun prüfen, ob die beiden Senioren überhaupt noch in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.