Thedinghausen. Trickdiebe haben am Mittwochnachmittag am Häuslingsweg in Thedinghausen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, klingelte ein Täter gegen 14.15 Uhr an der Haustür einer Seniorin und gab sich ihr gegenüber als Gärtner aus. Die Dame ließ sich daraufhin auf ein Gespräch mit dem Fremden im Garten ein. Vermutlich nutzte in dieser Zeit ein zweiter Täter die Gelegenheit und gelangte durch die unbeobachtete und unverschlossene Haustür in die Wohnung. Später stellte die Frau fest, dass Bargeld und Schmuck in ihrem Haus fehlten, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Eine Beschreibung zu der männlichen Person konnte leider nicht gegeben werden. Anwohner oder andere Zeugen, die verdächtige Menschen im Umfeld des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 42 04 / 4 02 bei der Polizei Thedinghausen zu melden. Zudem wird allgemein darum gebeten, ältere Mitmenschen für derartige kriminellen Machenschaften zu sensibilisieren, heißt es von der Polizei.