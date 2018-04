Symbolbild: Eine angebliche Kundenberaterin einer Anwaltskanzlei nimmt am anderen Ende der Leitung ab. (Björn Hake)

Achim. Es hätte aus Sicht der mutmaßlichen Betrüger alles gepasst: Eine 72-jährige Frau, die sich von den Begriffen „Gewinn“, „Akte“ und „Anwaltskanzlei“ dermaßen ins Bockshorn jagen lässt, dass sie zum Opfer geworden wäre. Aber nicht mit Annelie Wöhlke-Denckmann aus Achim. „Ich habe zunächst gegrübelt, aber dann war ich mir sicher, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht“, erzählt die Seniorin. Denn die Stimme hatte erklärt, dass die Achimerin ja bereits schriftlich benachrichtigt worden sei – was nicht der Fall ist. Zudem hatte sie auch keinen Gewinn zu erwarten, da sie sich nicht an Preisausschreiben oder ähnlichem beteiligt hat. Die angebliche Anwaltskanzlei Johannes und Partner aus Berlin habe ihre Akte erhalten, erzählte eine Frauenstimme der Achimerin. „Die Stimme kam eindeutig von einem Band“, wusste sie zu berichten. Sie sollte sich unbedingt schnellstens unter einer Berliner Telefonnummer melden.

Das tat Annelie Wöhlke-Denckmann nicht. Stattdessen bat sie einen Bekannten, nach der angeblichen Anwaltsfirma im Internet zu suchen – Fehlanzeige. Und statt in Berlin rief die 72-Jährige bei der Bundesnetzagentur an und bei der Polizei. Sowie in unserer Redaktion, „um alle anderen zu warnen“. Denn aufgrund sich mehrender Zeitungsberichte über Betrügereien, bei denen gerade Senioren die Opfer sind, weiß Annelie Wöhlke-Denckmann, dass man bei derartigen Lockanrufen hellhörig werden muss. „Ich habe die Finte erkannt, aber das gelingt vielleicht nicht jedem.“

Unsere Redaktion wollte dennoch wissen, was sich hinter dem Anruf verbirgt und fragte unter der 0 30 / 34 04 60 62 einfach mal nach. Eine Frau nahm nach einer Bandansage („Bitte bleiben Sie am Apparat...“) das Gespräch entgegen und erklärte, sie sei Kundenberaterin der Anwaltskanzlei Johannes und Partner. Konfrontiert mit der Gewinnbenachrichtigung auf dem Anrufbeantworter und der Frage, was denn der Gewinn sei, wollte sie einen Namen wissen, nannte ein Aktenzeichen und versprach, das Telefonat an eine Notarin weiterzuleiten. „Nur die kann und darf ihnen das sagen“, erklärte die Frau. Auch die Frage, warum die Kanzlei keinen Internetauftritt hat, könne sie nicht beantworten. Auf die Frage, wo in Berlin sich die Kanzlei befinde, gab sie die Auerstraße 22 an. Die Weiterleitung zur angeblichen Notarin klappte übrigens nicht, stattdessen nahm die erste Frau das Gespräch nochmal an und versprach einen Rückruf.

Angebliche Kanzlei existiert wohl nicht

Die Internetrecherche ergab, dass es weder einen Telefonbucheintrag einer Kanzlei mit dieser Hausnummer an der Auerstraße gibt, noch sehen ältere Google-Streetview-Aufnahmen so aus, als wenn sich in der reinen Wohngegend überhaupt eine Kanzlei niederlassen würde. Auf Internetseiten wie tellows.de, auf denen Nutzer anhand der dubiosen Telefonnummern ihre Erfahrungen austauschen, ist die Berliner Rufnummer als unseriös bewertet worden. Die jüngsten Einträge stammen allesamt aus dem Zeitraum, in dem auch Annelie Wöhlke-Denckmann angerufen wurde.

Der versprochene Rückruf ereilte weder sie noch uns, aber wie es vermutlich weitergegangen wäre, schildert ein Nutzer auf tellows.de: „Wurde zu einer angeblichen Notarin weitergeleitet. Die hat mich dann zurückgerufen und mir eine Gewinnsumme von 147 000 Euro genannt.“ Die hätte er bei einer Verlosung von diversen Online-Anbietern gewonnen. Angeblich sei er schriftlich benachrichtigt worden – genau wie im Achimer Fall. „Da ich auf das Schreiben nicht reagiert hätte, müsste ich zur Identifizierung für 200 Euro Gutscheine eines Online-Warenhauses kaufen und die freigerubbelten Codes an sie weitergeben, die sie dann an die Centralbank weiterleiten würde. Dann würde mir der Gewinn einschließlich der 200 Euro ausgezahlt.“

Auf ähnlichen Internetseiten beschreiben weitere Menschen diese Vorgehensweise. Die Betrüger können anhand der durchs Opfer weitergegebenen Codes für die entsprechende Summe direkt bei dem jeweiligen Onlinehändler einkaufen.



Im Zweifel sollten Bürger sich bei der Polizei informieren, wenn sie derartige Anrufe erhalten. In Achim sind die Beamten unter 0 42 02 / 99 60 erreichbar.