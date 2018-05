Die Künstlerin Aleksandra Gogol-Collins freut sich auf ihre erste Ausstellung im Ottersberger Rathaus, die an diesem Donnerstag um 19 Uhr eröffnet wird. (Sebi Berens)

Ottersberg. Eineinhalb Jahr hatte Aleksandra Gogol-Collins warten müssen, bis sie den Zuschlag erhielt. Doch an diesem Donnerstag, 24. Mai, geht der große Wunsch der Künstlerin endlich in Erfüllung. Im Rahmen der Ausstellungsreihe "Künstler unter uns" präsentiert die 35-Jährige bis zum 10. August eine Auswahl ihrer kreativen Werke auf öffentlicher Bühne. Im Rathaussaal hat die Mutter zweier Kinder derzeit noch alle Hände voll zu tun, um die Malereien pünktlich zu der um 19 Uhr beginnenden Vernissage ins rechte Licht zu rücken. Unterstützt wird die Ottersberger Kunsttherapeutin dabei von Susanne Stuwe-Thiel, die Initiatorin dieser Ausstellungsreihe. "Es sind besondere und hochwertige Bilder", hat Stuwe-Thiel nach einer ersten Sichtung des Materials bereits erkannt.

Die 1982 in Oberschlesien geborene Aleksandra Gogol-Collins begibt sich mit der Präsentation derweil auf neues Terrain, raus aus ihrem Ottersberger Atelier und hin zur öffentlichen Wahrnehmung. Dass sie ihre Passion zum Malen mit einem Handicap ausübt, hat keinen Einfluss auf ihre tägliche Arbeit im Atelier. Die Künstlerin verlor im Alter von zwölf Jahren durch eine Erkrankung einen Großteil ihrer Sehkraft. "Links bin ich komplett blind, auf dem rechten Auge liegt die Sehkraft noch bei drei bis fünf Prozent", erzählt Gogol-Collins, die vor 14 Jahren auch des Kunsttherapie-Studiums wegen von Frankfurt/Main nach Ottersberg kam. Bei Projekten in Irland und Südafrika konnte die 35-Jährige zudem wertvolle Auslandserfahrung sammeln. "Ich habe aber schnell festgestellt, das nur Pädagogik nichts für mich ist", sagt die Künstlerin.

Kreativ und beweglich zeigte sich Aleksandra Gogol-Collins bereits in jungen Jahren, als sie einer Rock'n Roll-Mädchentanzgruppe beitrat. Nachdem ein gutartiger Tumor in ihrem Gehirn festgestellt und dieser operativ entfernt worden war, absolvierte sie in einem Marburger Internat für Blinde und Sehbehinderte ihr Fachabitur. In die Welt der Malerei tauchte Aleksandra Gogol-Collins dann erstmals bei ihrem dreijährigen Aufenthalt in Irland ein, wo sie als Betreuerin in einer Camphill-Community lebte und arbeitete. Nach einem Schlüsselerlebnis durch den Malprozess an einem Bild beschloss sie, Kunsttherapie zu studieren. "Ich habe von einer Freundin von der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg erfahren und habe mich dort beworben", erinnert sich die Künstlerin, die 2010 das Abschluss-Diplom erwarb.

Mittlerweile lässt sie die Welt der Farben nicht mehr los. "Ich arbeite rein intuitiv und beginne meist mit einer bestimmten Linienführung, die die Fläche strukturiert, um dann in eine Farbe abzutauchen. Dabei verlasse ich mich auch auf mein Bauchgefühl", beschreibt die Künstlerin einen für sie typischen Malvorgang und fügt hinzu: "Es ist für mich immer ein sensibles Herantasten an das Bildthema, das sich erst nach und nach entfaltet." Im Ottersberger Rathaus gibt es rund 30 ausgesuchte Malereien aus allen Phasen ihres künstlerischen Schaffens der vergangenen Jahre zu sehen, darunter auch haptische Werke und Aquarelle.

Die farbkräftigen Bilder mit den oftmals starken Lineaturen auf großformatigen Leinwänden sollen die Fantasie des Betrachters anregen, lautet das erklärte Ziel von Aleksandra Gogol-Collins, die bevorzugt die Mischtechnik anwendet und als Kontrast dazu auch kleinformatige Druckgrafiken einstreut. Die Dynamik der ungegenständlichen Kunst von Gogol-Collins wechselt sich ab mit ruhigen Flächen, die laut Initiatorin Susanne Stuwe-Thiel "durch einen vielschichtigen Farbauftrag brillieren".

Die Ausstellung "Künstler unter uns" ist nach der Eröffnung zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Ein Bild der Künstlerin wird zudem für ein Jahr von der Ottersberger Artothek ausgeliehen.