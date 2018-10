Da Landstraßen häufig von Wildtieren gekreuzt werden, sollten Autofahrer hier ihre Geschwindigkeit anpassen. (Björn Hake)

Von 3 zurück 2 Uhr: An diesem Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht. Damit setzt nicht nur die Dunkelheit früher ein, für viele Menschen ändert sich ebenso der Tagesablauf. Besonders für Berufspendler, aber auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, kann das zur Gefahr werden, erklärt Marcus Neumann von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

„Am frühen Morgen und Abend kommt es besonders häufig zu Wildwechseln“, erklärt der Sachbearbeiter für Verkehr. Durch die Zeitumstellung sind die Pendler genau dann auf den Straßen, wenn Rehe, Wildschweine und anderes Wild am aktivsten ist. Die Stoßzeiten liegen dabei etwa eine Stunde vor und nach Sonnenauf- und -untergang. „Hinzu kommt, dass Herbstzeit auch Brunftzeit ist. Überquert ein Tier die Straße, kann man davon ausgehen, dass noch weitere folgen können“, sagt er.

In den vergangenen Jahren konnte die Polizeiinspektion einen leichten Anstieg an Wildunfällen in der dunklen Jahreszeit feststellen: „Im Jahr 2015 wurden uns im vierten Quartal 180 Wildunfälle gemeldet. 2017 waren es im gleichen Zeitraum 209 Wildunfälle.“ Besonders häufig komme es dabei in Waldgebieten oder auch an Futterstrecken zu Unfällen. Darum sollten Autofahrer in solchen Gebieten größere Vorsicht walten lassen und die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht komplett ausreizen. Befindet sich ein Wild auf der Straße, rät Neumann: „Abbremsen und das Auto zum Stillstand bringen, sofern es die Verkehrssituation erlaubt. Die Scheinwerfer sollten abgeblendet werden und vor der Weiterfahrt sollte man noch einmal beidseitig schauen, dass keine weiteren Tiere folgen.“ Lässt sich ein Zusammenstoß dennoch nicht vermeiden, muss zunächst die Unfallstelle abgesichert und anschließend die Polizei oder der zuständige Jäger informiert werden. Das gilt auch für den Fall, wenn das Tier nach dem Unfall verschwunden ist.

Auch Laub kann gefährlich werden

Doch nicht nur Tiere können nun zur Gefahr im Straßenverkehr werden. Häufige Regenfälle und Laub auf den Straßen führen schnell zur ungewollten Rutschpartie, sagt Marcus Neumann. „Nasses Laub hat einen ähnlichen Effekt wie Wasserglätte. Die Reifen haben keine Bodenhaftung.“ In solch einer Situation sollten Fahrzeugführer das Lenkrad gut festhalten, die Bremse kontrolliert betätigen und nicht gegenlenken. Ähnliches gilt auch bei Eis und Bauernglätte. Fuß vom Gas und Ruhe bewahren seien das Beste, so Neumann.

Jedes Jahr im Herbst sorgen ebenfalls dichte Nebelfelder wiederkehrend für Verkehrsunfälle. Nicht immer reicht das Tagfahrlicht bei derartigen Wetterverhältnissen aus. Für bessere Sicht, auch bei starkem Regen, sorgen daher die Nebelscheinwerfer. Sie befinden sich im unteren Bereich der Front und können die Straße in Bodennähe gut ausleuchten. Fernlicht ist hingegen kontraproduktiv. Es leuchtet zu hoch und kann den Gegenverkehr blenden. Weiterhin informiert Neumann: „Die Nebelschlussleuchte sollte nur eingesetzt werden, wenn die Sichtweite bei Nebel unter 50 Metern beträgt.“ Das entspricht etwa dem Abstand zweier Leitpfosten.

Ausreichende Profiltiefe wichtig

Obwohl defensives und vorausschauendes Fahren im Herbst und Winter oberstes Gebot ist, so sollte das Auto selbst einmal näher unter die Lupe genommen werden. Spätestens jetzt sollten die Winterreifen mit ausreichender Profiltiefe montiert werden. Diese müssen eine Mindesttiefe von 1,6 Millimeter aufweisen. Jedoch sei es immer besser, Reifen mit mehr Profiltiefe zu fahren. Laut Neumann sollte diese mindestens drei Millimeter betragen. Das Scheibenwischwasser sollte zudem mit Frostschutzmittel angereichert sein. Neue Scheibenwischerblätter sorgen für klare und schlierenfreie Sicht. „Scheiben putzen kann auch nicht schaden“, empfiehlt der Fachmann. So beschlagen die Scheiben von innen nicht so schnell.

Ob Fahrrad oder Auto – alle Fortbewegungsmittel müssen über eine angemessene Beleuchtung verfügen. „Radfahrer sollten vorne eine weiße und hinten eine rote Beleuchtung haben“, erklärt der Sachbearbeiter für Verkehr. Wird ein Radfahrer auch tagsüber ohne passendes Licht erwischt, begeht er eine Ordnungswidrigkeit. Zudem gilt bei Groß und Klein, zu Fuß oder auf dem Rad: Reflektierende Kleidung erhöht für Autofahrer die Sichtbarkeit in der Dunkelheit.