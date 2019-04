Am speziellen Fahrsicherheitstraining, das seit 2016 am Kreishaus angeboten wird, können Senioren aus dem Landkreis Verden mit ihrem Auto teilnehmen, um unter Anleitung zu üben und Neuerungen zu lernen. (Focke Strangmann)

Die Anzahl der Senioren als Verkehrsteilnehmer stieg nach Angaben der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in den vergangenen Jahren stetig. Die Menschen ab 64 seien aufgrund körperlicher Veränderungen aber weiterhin erhöhten Risiken ausgesetzt, „die wir auch weiterhin in verschiedenen Präventionsveranstaltungen thematisieren werden“, sagte Marcus Neumann, Sachbearbeiter Verkehr und Unfallanalytiker, jüngst bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2018.

Im Landkreis Verden hatte die Polizei in der Risikogruppe „Senioren“ (über 64 Jahre) in der Kategorie Schwere Verkehrsunfälle/Getötete einen leichten Rückgang auf nunmehr 19 Schwerverletzte registriert. Im Jahr 2017 waren dies noch 20 gewesen. Da es im Kreisgebiet im vergangenen Jahr laut Polizei 83 bei Unfällen schwer verletzte Menschen gab, war demnach jeder Vierte von ihnen über 64 Jahre alt. Einen Verkehrstoten gab es bei den Senioren nicht, während es im Jahr 2017 noch einen über 64 Jahre und einen – wie auch im Jahr 2018 – in der Gruppe der „Jungen Fahranfänger“ (18 bis 24 Jahre) gab.

Insgesamt war im Jahr 2018 die Anzahl der auf den Straßen im Kreis Verden getöteten Menschen auf neun (von elf im Vorjahr) zurückgegangen. Aus der Gruppe der Fahranfänger wurden im Übrigen zehn Menschen bei Unfällen schwer verletzt, im Jahr zuvor waren es neun. „Jeder kann das persönliche Risiko durch verändertes Verhalten im Straßenverkehr verändern“, erklärte Marcus Neumann.

Kurse im Mai, Juni und September

Das richtige Verhalten können die Senioren beim Projekt „Fit im Auto“ erlernen beziehungsweise auffrischen. Das Fahrtraining der Landesverkehrswacht, das sich an Senioren ab 65 Jahren richtet, wurde vor drei Jahren erstmals auch im Landkreis Verden angeboten. Die nächsten Fit-im-Auto-Termine, zu denen der Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Verden alle interessierten Senioren einlädt, finden am 21. und 22. Mai, 26. und 27. Juni sowie 9. und 10. September statt.

Das Fahrtraining wird von der Landesverkehrswacht Niedersachsen in Kooperation mit örtlichen Fahrlehrern und der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei angeboten. Das etwa viereinhalbstündige Training findet an den genannten sechs Terminen jeweils ab 9 Uhr auf einem abgesperrten Parkplatz bei der Kreisverwaltung an der Lindhooper Straße in Verden statt.

„Viele Senioren möchten so lange wie möglich mobil bleiben und setzen sich deshalb auch in höherem Alter noch ans Steuer des eigenen Autos“, erläutern die Veranstalter. Dies sei unbedenklich, solange sie sicher im Verkehr unterwegs seien. Das Programm der Landesverkehrswacht biete den Senioren die Möglichkeit, ihre Fahrtauglichkeit unverbindlich zu testen: unter Gleichgesinnten, ohne Stress und – vor allem „garantiert ohne Angst, den Führerschein abgeben zu müssen“.

Unter Anleitung eines Experten der Verkehrswacht trainieren die Teilnehmer mit dem eigenen Fahrzeug das richtige Bremsen, Einparken und Rangieren. Bei einer Slalomfahrt können sie zudem ihre Reaktionsfähigkeit testen. Anschließend geht es in Begleitung eines erfahrenen Fahrlehrers im Fahrschulwagen auf Tour durch Verden. Danach erfahren die Senioren, was sie noch üben sollten und worauf sie besonders achten müssen. Der Fahrlehrer informiert darüber hinaus über technische Neuerungen moderner Kraftfahrzeuge sowie wichtige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung und gibt Tipps für schwierige Verkehrssituationen. „Ausreichend Zeit bleibt abschließend für einen Austausch der Teilnehmenden“, versprechen die Veranstalter.

An den Terminen stehen jeweils zwölf Plätze zur Verfügung, die im „Windhundverfahren“ vergeben werden. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Anmeldungen – unter Angabe von Adresse, Telefonnummer und, ob Schaltwagen oder Automatik gefahren wird – sind ab sofort möglich per E-Mail an daniela-burow@landkreis-verden.de oder unter der Telefonnummer 0 42 31 / 1 54 48. Weitere Informationen zum Seminar gibt es online unter www.fit-im-auto.de.