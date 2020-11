Cato Bontjes van Beek (auf der Leinwand rechts) und Sophie Scholl sind immer noch – wie hier bei einer szenischen Lesung im Jahr 2018 im Achimer Cato-Gymnasium – aufgrund ihrer Tapferkeit während des NS-Zeit im Bewusstsein der Menschen. (Björn Hake)

Cato Bontjes van Beek war zu Lebzeiten eine mutige junge Frau, die ihren engagierten Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime mit dem Leben bezahlen musste. Vor genau 100 Jahren, am 14. November 1920, erblickte Cato, die einer Familie von Malern, Musikern und Keramikern entstammte, in Bremen das Licht der Welt und wuchs fortan in der Künstlerkolonie in Fischerhude auf. Ihr kurzes Leben endete am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee, wo die junge Frau im Alter von 22 Jahren von den Nazis hingerichtet worden war. Hundert Jahre nach ihrer Geburt gibt es an diesem Sonnabend mit einem Konzertfilm und einer Radiosendung (wir berichteten) eine bundesweite mediale Gedenkveranstaltung. An die norddeutsche Widerstandskämpferin erinnert aber auch Hans Christian Brandy, evangelischer Regionalbischof für den Elbe-Weser-Raum, zu dessen Sprengel auch Fischerhude gehört.

Insbesondere die Tapferkeit der unerschrockenen Kämpferin, in deren Elternhaus auch der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt regelmäßig zu Gast war, nötigt Brandy großen Respekt ab. „Diese junge Frau hat einen großen Mut bewiesen, indem sie – wie Sophie Scholl – Flugblätter verteilte, in denen die Gräueltaten der nationalsozialistischen Politik schon Anfang der 1940er-Jahre benannt wurden“, würdigt Hans Christian Brandy ihr Handeln und fügt hinzu: „Es ist äußerst bewegend, Bontjes van Beeks Briefe und Kassiber zu lesen, die sie aus der Gefängniszelle an ihre Familie, Freundinnen und Freunde geschrieben hat. In ihnen spricht eine Frau, die das Leben und die Menschen liebte.“

Geistiger Widerstand

Auch in der Gefangenschaft und im Warten auf die Vollstreckung des Todesurteils habe sie nicht von ihrer Überzeugung abgelassen, dass allein die Liebe die Kraft ist, die über allem stehe. In einem ihrer Briefe hatte Cato Bontjes van Beek etwa geschrieben, dass es für sie nur eines gibt – die Liebe der Menschen untereinander. „In ihrem Leben und Handeln“, betont Brandy, „begegnen wir einer Frau des geistigen Widerstandes, die ihr Leben ließ für Werte, die auch heute für unsere Demokratie von entscheidender Bedeutung sind." Ihr 100. Geburtstag fällt in diesem Jahr derweil auf den Vorabend des Volkstrauertages. „Gerade in diesem Jahr ist es daher wichtig daran zu erinnern, dass Freiheitsrechte, Humanität und das Engagement gegen jede Form von Gewalt die Fundamente unserer Gesellschaft sind. Wir müssen Rassismus und Antisemitismus ebenso entschlossen entgegentreten wir dem islamistischen Terror und seinen geistigen Grundlagen“, fordert Brandy.

Brandy erinnert auch daran, dass für Cato Bontjes van Beek im Laufe ihres Lebens die Beschäftigung mit dem Glauben immer wichtiger wurde. Als Heranwachsende ließ sie sich taufen und gab auch den Impuls dafür, ihre beiden Geschwister taufen zu lassen. Neben fernöstlichen Religionen gewann der christliche Glaube für sie an Bedeutung. So spricht sie in ihren Briefen aus der Gefängniszelle davon, dass sie sehr froh sei, dass Neue Testament bei sich zu haben und sie lese mit Erschütterung „von der ungeheuren Kraft“, die von den Worten der Evangelien ausgehe.

Vor ihrer Hinrichtung vor etwas mehr als 77 Jahren bat sie den Anstaltspfarrer, ihr das Abendmahl zu reichen. „Was auch kommt, ich habe keine Angst und blicke zuversichtlich in die Zukunft und weiß selbst nicht, woher ich diese Zuversicht nehme. Es ist ein starker Glaube in mir, und hier habe ich erfahren, dass ich schon immer religiös war, und dies hat mich nun sehr gefestigt“, hatte Cato Bontjes van Beek in einem ihrer letzten Briefe an ihre Mutter geschrieben.

Zur Sache

Veranstaltungen verschoben

Eigentlich hätten in diesem Jahr, hundert Jahre nach der Geburt von Cato Bontjes van Beek, im Landkreis Verden auch einige Veranstaltungen in Gedenken an die Widerstandskämpferin stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Programm in Fischerhude, Verden und am Cato-Gymnasium in Achim ausfallen. Es soll aber möglichst im kommenden Jahr nachgeholt werden. So sind der 80-minütige Konzertfilm und die dreistündige Radiosendung am 14. November vorerst die einzigen Würdigungen. Das Konzert kann ab 19 Uhr im Internet unter www.youtube.com/musicainnova angesehen werden. Die Radiosendung unter dem Titel „Leben will ich, leben, leben" beginnt im Deutschlandfunk dann um 23.05 Uhr.