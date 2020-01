Mit dem Neujahrskonzert ist die erste Veranstaltung des Jahresprogramms der Fischerhuder Hofkonzert bereits Geschichte. Doch Liebhaber der Kammermusik bekommen in Buthmanns Hof in diesem Jahr noch reichlich weitere Konzerthöhepunkte geboten. „Echte Kunst ist eigensinnig“, sagte Ludwig van Beethoven einst und eben dies soll laut des veranstaltenden Vereins Freunde der Kammermusik Fischerhude Quelkhorn auch das Motto für das Programm 2020 sein. Passenderweise spielt Beethoven bei einigen der weiteren sieben anberaumten Konzertabenden eine wesentliche Rolle.

Das Bartholdy-Quintett gastiert am 15. Februar in Fischerhude und hat Beethovens op. 104, den „Epitaphs“ des australischen Komponisten Brett Dean und mit dem Quintett op. 111 von Johannes Brahms einen der großen Meisterwerke der Streichquintett-Literatur im Gepäck. Das Ensemble bilden Ulf Schneiden, Anke Dill, Volker Jacobsen, Barbara Westphal und Gustav Rivinius, allesamt namhafte Professoren deutscher Musikhochschulen.

Musik aus Osteuropa, insbesondere aus Böhmen, bekommen Zuhörer in Buthmanns Hof am 21. März geboten. Denn das Trio Vivente – bestehend aus Anne Katharina Schreiber, Kristin von der Goltz und Jutta Ernst – gibt Klaviertrios von Josef Suk und Antonín Dvorák sowie einen Andante von Dmitri Schostakowitsch zum Besten.

Die preisgekrönte Saxofonistin Karolina Strassmayer ist die musikalische Anführerin des Jazz-Quartetts Klaro, das am 18. April auftreten wird. „Das Ensemble verbindet die Lyrik der europäischen Klassik und Folklore mit der rhythmischen Kraft des amerikanischen Jazz und der harmonischen Raffinesse der zeitgenössischen Musik“, preisen die Freunde der Kammermusik das Quartett an. Neben Strassmayer gehören diesem auch Drori Mondlak, David Friedmann und Cliff Schmidt an.

Ein Duo-Abend steht am 13. Juni auf dem Programm. Jakob Spahn, Solocellist des Bayerischen Staatsorchesters, präsentiert zusammen mit dem international renommierten Pianisten Jonathan Aner insbesondere Stücke aus der Feder von Beethoven. Neben Variationen steht die A-Dur Sonate op. 69 auf dem Programmzettel. Umrahmt wird der Auftritt von einer Sonate von Benjamin Britten.

Das Alinde-Quartett besteht aus den vier jungen Musikern Eugenia Ottaviano, Guglielmo Dandolo Marchesi, Erin Kirby und Moritz Benjamin Kolb und tritt am 19. September in Fischerhude auf. Erst 2017 gegründet, habe sich die Gruppe laut Ankündigung „auf europäischen Bühnen und Festivals sehr schnell einen Namen gemacht“. Das Programm beim Auftritt in Buthmanns Hof beinhaltet Werke von Thomas Kocheff, Viktor Ullmann und Franz Schubert.

Kilian Herold ist Professor für Klarinette und war viele Jahre Solo-Klarinettist der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Zusammen mit Hansjacob und Peter-Philipp Staemmler bringt er am 24. Oktober das Programm „Composing Beethoven“ zu Gehör. Dazu zählen das berühmte „Gassenhauer-Trio“ und eine Bearbeitung des Septetts op. 20 aus der Feder des Komponisten.

Zum Abschluss des Jahresprogramms steht der junge Pianist Aurelius Braun am 14. November auf der Bühne. Er ist Preisträger des Internationalen Johannes Brahms-Wettbewerbs in Österreich und kann bereits auf Debüts in der Hamburger Laeisz-Halle und der Münchner Philharmonie zurückblicken. In Fischerhude präsentiert er neben Werken von Joseph Haydn, Sergei Sergejewitsch Prokofieff und Beethoven die „Symphonischen Etüden“ von Robert Schumann.



Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Karten kosten 18 Euro und sind zu gegebener Zeit im Vorverkauf in Fischerhude bei Post & Schreibwaren sowie dem Galerie und Dorfbuchladen erhältlich. Vereinsmitglieder, Studierende und Schwerbehinderte zahlen elf, Schüler drei Euro. Vorbestellungen und weitere Informationen per Mail an info@fischerhuder-hofkonzerte.de.