Laut Benny Leussink vom Fahrradgeschäft Leussink in Achim wirkt sich die Mehrwertsteuersenkung negativ auf Einzelhändler aus. (Björn Hake)

Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes, die im Rahmen des Corona-Hilfspakets von Bund und Ländern beschlossen wurde, tritt demnächst in Kraft. Die Umsatzsteuer wird damit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember gesenkt. Der reguläre Steuersatz sinkt dabei von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Steuersatz, der unter anderem für die meisten Lebensmittel gilt, wird von sieben auf fünf Prozent reduziert. Ziel der neuen Regelung ist es, Konsumenten und Händlern während der Corona-Krise unter die Arme zu greifen. Die Bundesregierung ruft Händler dazu auf, die gesenkte Mehrwertsteuer an die Kunden weiterzugeben, um das Konsumverhalten durch die niedrigeren Preise anzukurbeln. Bei Ladeninhabern in der Stadt Achim sorgt das Herzstück des Corona-Hilfspakets bei unterschiedlichen Meinungen auch für Unverständnis.

„Wir werden nicht alle Preise ändern“, erzählt zum Beispiel Dieter Tägtmeyer, Inhaber des Eisenwarenladens Ernst Triebel. Insbesondere beim Verkauf von größeren und teureren Produkten werde die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben und der Preis reduziert. Bei kleineren und kostengünstigeren Produkten, wie zum Beispiel Schrauben, lohnt es sich laut Tägtmeyer allerdings nicht, den Preis um ein paar Cent herunterzusetzen.

Die Anpassung des Kassen- und Buchungssystems sei für das Team des Eisenwarenladens nicht mit einem sonderlich hohen Aufwand verbunden. „An der Kasse lässt sich das eben schnell ändern“, teilt der Geschäftsführer mit. Tägtmeyer bezweifelt allerdings, wie er sagt, dass durch die neue Regelung der Konsum seiner Angebotspalette tatsächlich angekurbelt wird.

Laut Sabine Freyer-Schulz, Geschäftsführerin der Achimer Buchhandlung Bücherwurm, hat die geplante Mehrwertsteuersenkung auf sie und ihr Team noch keine großen Auswirkungen. „Wir selbst haben keinen Einfluss darauf, wie die neue Regelung gehandhabt wird, denn das läuft bei uns alles über die Verlage“, klärt sie auf. Noch sei unklar, ob die Preisschilder in dem Geschäft geändert würden oder, ob die Mehrwertsteuersenkung in Zukunft überhaupt an die Kunden weitergegeben werde.

„Sehr großer Aufwand“

Als eine eher negative Entwicklung beschreibt Benny Leussink, Inhaber des Fahrradgeschäfts Leussink, die neue Corona-Hilfsmaßnahme. „Für ein halbes Jahr ist die Mehrwertsteuersenkung ein sehr großer Aufwand“, kritisiert der Achimer. Auch auf ihn kommt nun unter anderem eine Umstellung des Buchungs- und Kassensystems zu. „Ich halte die Regelung für keine gute Idee, denn für den Einzelhandel treten so nur noch mehr Probleme auf.“

Sein Fahrradladen befinde sich zurzeit in der Hochsaison und habe aufgrund der Corona-Krise ohnehin mit personeller Unterbesetzung zu kämpfen. Die Mehrwertsteuersenkung sorge nun für eine zusätzliche Belastung sowie höhere Kosten. Noch würden die Vorbereitungen auf den 1. Juli laufen. „Wir haben ungefähr 10 000 Produkte im Geschäft, da wäre es ein zu großer Aufwand, alle Preisschilder anzupassen“, teilt er mit. Die einfachste Lösung für ihn sei wahrscheinlich, einen Rabatt an der Kasse abzurechnen.

Für das Team des Einrichtungshauses Osmers werden sich die Kosten für die Systemumstellungen laut Mitarbeiterin Ronja Osmers im Rahmen halten. Die Preisschilder, von denen es in dem Achimer Geschäft ohnehin nicht allzu viele gebe, würden nun alle an die neue Regelung angepasst und die Mehrwertsteuersenkung somit an die Kunden weitergegeben.

„In unserem Fall wird sich das Konsumverhalten der Kunden wahrscheinlich nicht großartig ändern“, prognostiziert sie des Weiteren. „Hier tätigen die Kunden eher weniger spontane Einkäufe, sondern erwerben Möbelstücke, deren Kauf sie langfristig geplant haben.“ Denkbar sei allerdings, dass Kunden ihre Einkäufe in dem Achimer Einrichtungshaus früher als geplant tätigen würden, um während der Mehrwertsteuersenkung Geld zu sparen.