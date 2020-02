Seit einigen Tagen weist dieses Schild Autofahrer zwischen den A 27-Anschlussstellen Achim-Nord und Achim-Ost auf den 30 Kilometer entfernten Luftkurort hin. (FOCKE STRANGMANN)

Man kennt sie vom Fahren auf der Autobahn: die braun-weißen Schilder, die auf lohnenswerte Ausflugsziele in der Nähe hinweisen. An der Autobahn 27 gibt es diese touristischen Unterrichtstafeln, wie die Schilder offiziell heißen, etwa für den Verdener Dom, den Magic Park oder das Wolfcenter in Dörverden. Nun gibt es seit wenigen Tagen zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und Achim-Ost in Fahrtrichtung Verden eine weitere Hinweistafel. Sie wirbt aber nicht etwa fürs Clüverhaus, die Mühle in Achim oder für die Schlösser Erbhof und Etelsen, sondern: für den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen.

Das ist insofern bemerkenswert, als dass der Flecken Bruchhausen-Vilsen zwar der einzige staatlich anerkannte Luftkurort zwischen Bremen und Hannover ist, aber eben doch ganze 30 Kilometer von der Autobahn entfernt liegt. Das unterscheidet die neue Hinweistafel von den anderen Schildern, wenngleich das Wolfcenter von der A 27 etwa 16 Kilometer entfernt ist. „Und das ist schon eine ziemlich große Distanz“, findet Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg, der sich sehr überrascht darüber zeigt, dass nun Achim Werbung für Bruchhausen-Vilsen macht.

„Wir wussten es nicht, zumindest ich wusste es bis jetzt nicht“, betont Kettenburg. Er kenne die Regularien für derartige Hinweisschilder nicht, da die Stadt Achim bezüglich der Autobahn außen vor sei. Für Bruchhausen-Vilsen sei dies sicherlich „eine gute Werbung“, aber er hätte sich lieber einen Hinweis auf Achim gewünscht. „Es ist mir aber auch nicht bekannt, dass wir uns jemals darum bemüht hätten.“

Keine Entfernungsangabe

Dass der gewählte Standort für das Schild, das mit Piktogrammen auch auf den Brokser Heiratsmarkt – ein Riesenrad und ein Hochzeitspaar – sowie auf die Museumseisenbahn hinweist, sich nun in Achim befindet, verwundert aber nicht nur die Stadtverwaltung. Auch die Achimer selbst feixen darüber, dass sich Autofahrer zwischen Achim-Nord und Achim-Ost nun in Bruchhausen-Vilsen und noch dazu in einem Luftkurort wähnen könnten, wie etwa den Sozialen Netzwerken zu entnehmen ist. Denn eine Entfernungsangabe befindet sich nicht auf dem rund zwei mal drei Meter großen Schild.

Für Autofahrer, die nach Erblicken des Schildes spontan Bruchhausen-Vilsen für einen Abstecher geeignet halten und an der Abfahrt Achim-Ost die Autobahn verlassen, fehlen dann allerdings etwaige Richtungsangaben – schließlich müssen sie nicht nur Achim, sondern auch Thedinghausen durchqueren, ehe der Luftkurort erreicht ist.

Jedoch gehe es gar nicht darum, die Touristen direkt von der Autobahn anzulocken, sagt Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. „Beabsichtigt ist, dass die Autofahrer das Schild sehen und sich hinterher für einen möglichen späteren Besuch unsere Internetseite ansehen oder die Touristinfo anrufen“, erklärt er. Bruchhausen-Vilsen liege nunmal nicht so nah an der Autobahn, habe die Hinweistafeln aber vor Jahren beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium beantragt. „Das war ein langer Weg“, erinnert sich Bormann. Der sich nun aber gelohnt hat, wie er findet, schließlich steht schon seit ein paar Monaten ein weiteres Schild an der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr – auch nicht gerade einen Steinwurf vom Luftkurort entfernt.

„Wir haben uns die Standorte nicht ausgesucht, sondern sie von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zugewiesen bekommen“, erzählt er. Eine Firma, die selbst zu beauftragen war, hat schließlich die beiden Schilder für rund 11 000 Euro an den vorgegebenen Positionen aufgestellt. „Wir hätten lieber einen Standort weiter in Richtung Verden gehabt“, verrät Bormann, der dennoch „sehr froh ist, dass es so geklappt hat“. Schließlich mussten diverse Kriterien erfüllt werden, was sich aber offenbar gelohnt habe. „Ob es an den Schildern liegt oder nicht, aber wir verzeichnen höhere Zugriffszahlen auf unserer Tourismusseite.“ Er freut sich darüber, dass der Bekanntheitsgrad Bruchhausen-Vilsens einen Schub bekomme, könne aber verstehen, „wenn mancher die Schilder lieber woanders gesehen hätte“. Explizit hat er seine Achimer Amtskollegen nicht vorgewarnt.