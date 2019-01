Insgesamt 61 Mal musste die Feuerwehr Langwedel im Jahr 2018 ausrücken. (FEUERWEHR LANGWEDEL)

Der vergangene Juli hatte es für die Langwedeler Brandbekämpfer in sich: Technische Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen am 2. und 6. Juli, eine brennende Garage am 14. Juli, zahlreiche Einsätze wegen eines starken Unwetters am 28. Juli und gleich mehrfach Löscharbeiten nach Flächenbränden am 4., 16., 17., 20. und 24. Juli hielten die Einsatzkräfte mächtig auf Trab. So ist es wenig verwunderlich, dass am Ende des Jahres auch ein neuer Einsatzhöchstwert in der Geschichte der Feuerwehr Langwedel stand. Von „gestiegenen Anforderungen“ sprach daher Ortsbrandmeister Ralf Holtkamp nun bei der Jahreshauptversammlung der Wehr, bei der natürlich auf das ereignisreiche vergangene Jahr zurückgeblickt wurde.

61 Einsätze waren es, die bewältigt werden mussten und damit noch einmal 20 mehr als 2017, wo die Langwedeler Brandschützer auch schon verhältnismäßig häufig ausgerückt waren. Diese unterteilten sich in 28 Brand-, 24 Hilfeleistungseinsätze sowie neun Fehlalarme. Hinzu kamen noch 13 Einsätze der Pressesprecher aus Langwedel, die sich Rahmen der Schnelleinsatzgruppe Presse auf das gesamte Kreisgebiet beziehen. Insgesamt konnten 5661 Dienst- und Einsatzstunden verzeichnet werden.

Zur Ausbildung wurden 13 Lehrgänge auf Kreisebene besucht, vier Kameraden ließen sich an den Landesfeuerwehrschulen weiterbilden, vier weitere besuchten den Grundlehrgang der Feuerwehr (Truppmann 1). Zudem konnten mehrere neue Atemschutzgeräteträger ausgebildet werden. Gruppenführer Heiko Kruse lobte die Einsatzbereitschaft der Kameraden sowie die gute Ausbildungs- und Dienstbeteiligung, die gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen sei.

Gute Platzierung bei Wettbewerben

In 2018 bestand die aktive Einsatzabteilung aus 44 Kameraden (40 Männer und vier Frauen). Fünf Neuzugänge konnten verzeichnet werden, drei Mitglieder hatten die Langwedeler Wehr wegen Wohnortswechseln verlassen. Die Altersabteilung umfasst aktuell sechs Kameraden. Die Jugendfeuerwehr hat 13 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr 23.

Jugendfeuerwehrwart Tobias Fischer berichtete von einem „tollen Team“ bei der Jugendfeuerwehr. Bei den Wettbewerben auf Gemeindeebene erreichte es den zweiten Platz, auf Kreisebene den Vierten – eine Leistungssteigerung zum Vorjahr. Für 2019 steht laut Fischer das Erreichen der Wettbewerbe auf Bezirks- und Landesebene auf dem Plan. Auch die Wettbewerbsgruppe der Einsatzabteilung blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben einem ersten Platz im Wettbewerb auf Gemeindeebene und guten Mittelfeldplätzen auf Kreisebene, war auch die internationale Wettbewerbsgruppe (CTIF) wieder in ganz Niedersachsen und sogar in Frankreich unterwegs und nahm an Wettbewerben teil.

Auch Beförderungen standen bei der Versammlung auf der Tagesordnung. Ortsbrandmeister Holtkamp beförderte Moritz Söhl, Johannis Schmitz, Frank Weiberg und Nils G. nach erfolgreich besuchtem Grundlehrgang zu Feuerwehrmännern. Jens Grünler ist nun Oberfeuerwehrmann, Tatjana Pröttel Oberfeuerwehrfrau. Stefan Schmidt darf sich jetzt Hauptfeuerwehrmann nennen und Christoph Gohde wurde zum Löschmeister befördert. Von der Einsatz- in die Seniorenabteilung gehen nun Jürgen Luttmann (Ortsbrandmeister von 1987 bis 1999, 47 Jahre aktiver Dienst) sowie Axel Braun (43 Jahre aktiver Dienst) über. Holtkamp bedankte sich bei beiden Kameraden für ihr jahrzehntelanges Engagement.

Zum Abschluss der Versammlung stimmte der Ortsbrandmeister die Kameraden auf die weiteren Aktivitäten in 2019 ein. Ein besonderes Jahr für die Feuerwehr Langwedel. Denn sie feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Geplant sind anlässlich des Jubiläums ein Kommersabend (2. Februar), die Ausrichtung des Gemeindefeuerwehrtages (12. Mai) und ein Tag der offenen Tür (18. August).