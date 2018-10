Die 1. Vorsitzende Helga Nauenburg (links) und die 2. Vorsitzende Petra Söhn feierten mit den Wanderfreunden den 20. Geburtstag. (Hake)

Die anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Achimer Wanderfreunde angekündigte „große Wanderung“ entlang der Alten Aller durch das Daverdener Holz fiel am Sonntag doch eher klein aus. Lediglich sechs bis sieben Kilometer waren zurückzulegen, bevor der Rest des Tages ganz im Zeichen der Erinnerung stand. Mehr als 60 aktive und passive Mitglieder hatten sich zur Mittagszeit im Restaurant „Waldschlösschen“ eingefunden, um bei Suppe, Kaffee und Kuchen gemeinsam Erlebtes Revue passieren zu lassen. „Wir haben das Pensum heute bewusst klein gehalten“, begründete die Vorsitzende, Helga Nauenburg, die kurze Distanz, die es zu überwinden galt. Als Begründung nannte sie das fortgeschrittene Alter einiger Wanderfreunde, die dem Verbund seit der ersten Stunde im Oktober 1998 die Treue gehalten haben.

„Wandern ist vielseitig, es ist gut sowohl für den Körper als auch für die Seele“, erklärte die Vorsitzende in ihrer kurzen Ansprache zur Begrüßung der Gäste. „Wer freut sich nicht, wenn er am Sonntag die Stiefel schnüren, sich in die Natur begeben, diese genießen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun kann?„ Wichtig sei zudem die Pflege sozialer Kontakte, die unterwegs wie von selbst gelinge. „Wenn unsere Mitglieder weiterhin so engagiert bleiben wie bisher, werden wir 2023 auch unser 25-jähriges Jubiläum feiern können.“

Erwähnenswert fand Helga Nauenburg das überaus vielseitige Programm, das der Verein übers Jahr zu bieten habe. „Ob zu Fuß oder per Fahrrad, ob Natur oder Kultur, jeder soll bei uns finden, was ihm zusagt." Um diese Vielfalt zu erhalten, legen Vereinsvorstand und Wanderleiter halbjährlich ein reichhaltiges Programm vor. Es enthält sowohl ein- als auch mehrtägige Fuß- und Radwanderungen, die mal mit und mal ohne Einkehr in ein Restaurant angeboten werden. Über das Jahr verteilt können unterwegs zum Beispiel Grünkohl, Spargel oder auch Knipp genossen werden. Alternativ besteht bei Kurzstrecken die Möglichkeit zum gemütlichen Klönschnack bei Kaffee und Kuchen.

Besonderes Interesse, so ist aus dem Vorstand zu hören, gilt denjenigen Touren, an deren Ende der Besuch eines Museums oder eines Unternehmens steht. Aktuelles Beispiel dafür ist der geplante Besuch des Bunkers Valentin im Bremer Ortsteil Rekum und der Rhododendron-Schau in Westerstede. Ein ganz besonderes Highlight stelle auch das Wandern auf dem Pilgerpfad dar, dessen Teilstrecke von Visby nach Vechta am kommenden Sonntag überwunden werden soll. Michael Manthey will da nicht mithalten. „23 Kilometer sind mir entschieden zu viel“, erklärte der dritte Vorsitzende, er halte sich da lieber an moderatere Touren.

Wie in den meisten Vereinen, fehlt es auch den Wanderern an tatkräftigem Nachwuchs. Jeder, der dem Verein beitreten wolle, sei daher willkommen. „Ganz besonders freuen würden wir uns natürlich über jüngere Mitstreiter“, wirbt der Vorstand um Neumitglieder. Nicht unerwähnt ließ Helga Nauenburg auch die Patenschaft, die der Verein vor Jahren für ein Moorgebiet in Clüversdamm bei Oyten übernommen hatte. Allen Ehrenamtlichen, die in jahrelanger Arbeit für eine Renaturierung gesorgt hatten, galt ihr ganz besonderer Dank.

Eine Diashow mit Schnappschüssen aus der gemeinsamen Vergangenheit sorgte bei dem Geburtstagstreffen der Wanderfreunde für einige Schmunzler. „Erinnerst du dich noch, als wir damals….“: So begann so mancher Satz während der gemütlichen Zusammenkunft der unternehmungslustigen Achimer Wanderfreunde.