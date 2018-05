Das international ausgezeichnete Goldmund Quartett gibt im Juni drei Konzerte im Etelser Schloss. (Nikolaj Lund)

Langwedel-Etelsen. Herausragende Künstlerinnen und Künstler, ein außergewöhnlich schöner Konzertsaal und eine ganz besondere Konzertatmosphäre: Seit 35 Jahren bietet das Schloss Etelsen jeden Sommer Musik der Spitzenklasse. "Auch in diesem Jahr hat der künstlerische Leiter Johannes Mnich ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Talente von internationalem Niveau nach Etelsen holt", ist man beim Landkreis Verden überzeugt.

„Die hohe Qualität der Konzerte ist schon seit Langem ein Aushängeschild für die Schlosskonzerte, doch es gibt in diesem Jahr auch einige Veränderungen“, kündigt Mnich an. Die Wichtigste betrifft den Namen und das Erscheinungsbild. "Mit dem Titel 'Festliche Sommerkonzerte im Schloss Etelsen' war ich zuletzt nicht mehr richtig glücklich", erklärt Mnich. Und auch das Layout der Konzertreihe sei schlichtweg nicht mehr zeitgemäß gewesen. So ist nach längerer Überlegung und in Zusammenarbeit mit einem Grafikdesigner ein frisches, neues Erscheinungsbild entstanden: "Klassik im Schloss – Sommerkonzerte Etelsen" heißt die Reihe ab dieser Spielzeit. Ein farblich wechselndes Logo, das die Schloss-Silhouette nachahmt, sorgt laut Mnich im Programmheft und auf der Homepage für ein klar erkennbares und abwechslungsreiches Design.

Startschuss am 15. Juni

Zur Feier des 35-jährigen Bestehens gibt es außerdem gleich zwei Sonderkonzerte, die den Konzertsaal mit Leben füllen. Am Freitag, 15. Juni, eröffnet die deutsch-chilenische Sopranistin Josefine Göhmann die Spielzeit um 19 Uhr mit Liedern und Arien in deutscher, französischer und spanischer Sprache. Am Klavier wird sie dabei von Mnich selbst begleitet. Das verbindende Thema des Abends mit Werken von Brahms, Wolf, Gounod und Montsalvatge ist die Liebe.

Direkt im Anschluss spielt am Sonnabend, 16. Juni, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 17. Juni, ab 11 und 20 Uhr das international ausgezeichnete Goldmund Quartett aus München. Konzerte führten die vier jungen Männer bereits durch ganz Europa, erst kürzlich gewann das Ensemble den zweiten Preis beim renommierten Wigmore Hall Streichquartettwettbewerb. Mit Mozart, Schostakowitsch und dem türkischen Komponisten und Pianisten Fazil Say steht laut Ankündigung "ein besonders abwechslungsreiches Repertoire auf dem Programm". Dem Quartett gehören die Musiker Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore an.

"Es gibt derzeit kaum einen spannenderen, interessanteren und vielseitigeren Cellisten", mit diesen Worten wird im Programm der Sommerkonzerte jener Künstler angepriesen, der am 12. und 13. August drei Auftritte im Schloss Etelsen gibt. Die Rede ist von Wassily Gerassimez. Er spiele von Klassik über Jazz bis hin zu Eigenkompositionen sowohl als Solist als auch mit einer sogenannten Loopstation ein Konzert, in dem das Cello in selten gehörten Klängen und Farben zu hören sein wird.

Klavierkonzerte mit Werken von Beethoven und Brahms erwarten Musikliebhaber am 15. und 16. September in Etelsen, wenn Fabian Müller dort zu Gast sein wird. Der Musiker konnte sich laut Ankündigung "als einer der bemerkenswertesten deutschen Pianisten seiner Generation etablieren". Für Aufsehen sorgte er im vergangenen Jahr beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb, bei dem er nicht nur den zweiten Rang in der Gesamtwertung belegte, sondern auch gleich vier Zusatzpreise einheimsen konnte.

Im Herbst endet die Spielzeit mit einem Sonderkonzert in Kooperation mit der Stiftung Niedersachsen. Dieses ist Teil des Joseph Joachim Wettbewerbs, der zu den größten Violinwettbewerben der Welt zählt. Zeitgleich werden sich am 24. Oktober in ausgewählten Orten in Niedersachsen die Halbfinalisten des Wettbewerbs präsentieren, sodass auch in Etelsen ein Nachwuchsstar spielen wird. Name und Programm werden laut Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Abonnements und Einzelkarten gibt es ab sofort telefonisch unter der Rufnummer 0 42 31 / 8 49 09 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an schlosskonzerte.etelsen@gmail.com. Das ausführliche Programm der Schlosskonzerte ist im Internet unter www.landkreis-verden.de/sommerkonzerte abrufbar.